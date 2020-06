A Xunta aproba 15 novos proxectos de pemes galegas que mobilizarán máis de 2 M€ na fabricación de equipos de protección fronte á covid-19

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, participou esta semana na reunión do Comité de fabricación de equipamento sanitario e de material para a protección dos traballadores, que aprobou apoiar 15 novos proxectos de pemes galegas que mobilizarán máis de 1,6 millóns de euros e que permitirán fabricar na Comunidade batas, biocidas e desinfectantes, máscaras, pantallas protectoras ou mamparas, entre outros produtos fronte á covid-19.

Con estas, son xa 43 as iniciativas aprobadas polo Comité de fabricación, do que forman parte as consellerías de Economía, Emprego e Industria, Sanidade e Política Social, que serán apoiadas a través da liña da Xunta que achega axudas de ata 100.000 euros para cubrir os gastos ou investimentos que teñan que facer en maquinaria, material e outros activos coa posibilidade de acceder a un anticipo. En concreto, estas 43 iniciativas recibirán un apoio público de 2,2 millóns de euros, multiplicando por dous o investimento ao mobilizar 4,4 millóns. Prevese que se poidan producir máis de medio millón de máscaras ao día, arredor de 7.800 pantallas e 450 mamparas diarias.

As pemes galegas poden solicitar tamén os apoios que se ofrecen a través dunha segunda liña de axudas dotada con 5 millóns de euros, con apoios de ata 800.000 euros por proxecto, e que ten como obxectivo impulsar a fabricación en Galicia de produtos que sexan de utilidade na loita contra a covid-19 e que contribúan a incrementar a prevención tanto a nivel sanitario como en materia de seguridade e saúde laboral. Así, apoiase a produción de medicamentos, tratamentos, test de diagnóstico, equipos hospitalarios e médicos, entre outros bens.