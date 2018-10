A Xunta aproba o proxecto integrado da I fase da intermodal de Vigo, que permitirá licitar as obras da estación de autobuses, desenvolver os accesos e iniciar a execución do centro Vialia As obras da nova estación de autobuses, que estará integrada na terminal de ferrocarril da cidade olívica, se iniciarán este mesmo ano cun orzamento aproximado de 12,3 millóns de euros