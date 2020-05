A Xunta aproveita a pandemia da Covid19 para intentar liquidar as universidades públicas

Cunha présa inusitada para un goberno autonómico que sempre desatende as necesidades das universidades, a Xunta pisa o acelerador encargándolle á Fundación Empresa Universidade (FEUGA) e a unha consultora externa un proceso masivo de liquidación dos títulos presenciais coa finalidade de que no curso 2021-2022 a maioría deles sexan semi-presenciais, impartíndose toda a docencia teórica online. Xa en setembro de 2020 pretende obrigar a que moitas titulacións fagan ensaios para ese cambio, alterando a organización dos cuadrimestres, concentrando a docencia, coartando as vías de avaliación posíbeis e suprimindo a docencia presencial teórica.