A Xunta asina coa Asociación de Celíacos de Galicia un convenio para lanzar o programa ‘A restauración galega sen glute’

A conselleira de Política Social, Fabiola García, asinou coa Asociación de Celíacos de Galicia (Acega) o convenio para lanzar o programa A restauración galega sen glute, mediante o que se formará en celiaquía a 400 locais de hostalería de Galicia.

O obxectivo principal deste acordo é a mellora da calidade de vida das 3000 persoas diagnosticadas con esta intolerancia na nosa comunidade. Así mesmo, procura eliminar os obstáculos cos que estas persoas se atopan no día a día fóra das súas casas. Para iso, busca crear unha listaxe de establecementos nos que poder consumir os seus produtos con seguridade e elaborados por profesionais formados na materia.

A Xunta investirá neste programa 48.000 euros, que permitirá que os establecementos de hostalería poidan acceder a esta formación e certificación de xeito gratuíto, aforrando os 50 euros que debían aboar ata agora.

No marco deste acordo, hoxe Fabiola García visitou o restaurante compostelán A Curtidoría, que formará parte desta iniciativa. Alí explicou que a través deste programa distinguirase cun selo a aqueles establecementos de referencia na xestión de alérxenos.

Os locais con este distintivo, avalado polo Goberno galego, certificarán que cursaron unha formación sobre como elaborar un menú sen glute; se lle realizarán mostras e analíticas do menú cada seis meses; contarán con asesoramento técnico e información sobre provedores; e anualmente recibirán unha auditoría ou inspección no local para coñecer as necesidades do hostaleiro e valorar se necesita renovar a formación.

A conselleira de Política Social agradeceu o enorme labor pedagóxico desenvolvido por entidades como a Asociación de Celíacos de Galicia e tamén o compromiso dos hostaleiros, que permite avanzar na concienciación da sociedade galega e española sobre a celiaquía.