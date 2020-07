A Xunta avalía o decreto do concerto social que facilitará a prestación de servizos públicos a través de entidades sociais

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe que a Xunta remitirá nos próximos días ao Consello Consultivo de Galicia o Decreto do concerto social que facilitará a prestación de servizos públicos a través de entidades sociais, axilizando e flexibilizando a súa posta á disposición dos cidadáns.

Tras a súa avaliación esta mañá no Consello, Feijóo salientou o avance normativo que supón este decreto, moi demandando polas entidades sociais, xa que mediante o concerto social, crearase unha bolsa de entidades que están en condicións de ofrecer prazas a partir duns criterios preestablecidos.

Durante a rolda de prensa, Feijóo subliñou que o concerto social aplicarase de xeito prioritario no ámbito da discapacidade, pero tamén se estudará noutros ámbitos nos que as entidades de iniciativa social son predominantes, como a atención a menores ou a inclusión social.

No tocante ás vantaxes, Feijóo aseverou que con esta iniciativa dáse prioridade na contratación ás entidades de iniciativa social; flexibilízase a creación de prazas públicas; e axilízase a oferta de servizos ás persoas que o necesitan.

“Estamos a falar dun decreto que porá fin ao desarraigo que sufrían algunhas persoas con discapacidade”, precisou, incidindo en que o novo sistema permite que se concerten as prazas alí onde o usuario as necesita.

O presidente da Xunta concluíu recordando que o documento pasou por un intenso proceso de diálogo co sector. Non en van, durante a súa tramitación, dezanove entidades fixeron achegas e, froito desas observacións, modificouse o texto do decreto.