A Xunta avanza nas obras de mellora dos firmes e vías do Hospital Materno da Coruña coa posta á disposición das primeiras 23 prazas de aparcadoiro

A Xunta segue a avanzar nas obras de mellora dos firmes e v√≠as do hospital Teresa Herrera da Coru√Īa, coa posta √° disposici√≥n, para os pacientes e o persoal sanitario, das primeiras 23 prazas de aparcadoiro, 1 delas para persoas con mobilidade reducida, que quedaron habilitadas este venres pola tarde.

Os traballos, que se iniciaron a finais de xu√Īo, abranguen a renovaci√≥n do firme, a mellora das beirarr√ļas e a adecuaci√≥n de novas prazas de aparcadoiro no entorno do hospital Teresa Herrera e da lavander√≠a do Sergas na cidade.

As actuaci√≥ns contan cun investimento da Xunta de 195.000 euros e forman parte dun contrato maior que recolle a mellora nos accesos noutros hospitais p√ļblicos da provincia, como os de Santiago, Ferrol, Cee e o Barbanza, cun investimento global de 1 mill√≥n de euros.

Con estas obras act√ļase sobre o firme da v√≠a que d√° a volta ao hospital en todo o seu percorrido, intensificando o traballo nas zonas que presentan un maior deterioro. Ademais, tam√©n se mellorar√° o firme da v√≠a que conecta coas Xubias de Abaixo. Para minimizar as molestias aos profesionais e usuarios do hospital est√° previsto que os traballos de estendido de aglomerado se realicen en horario nocturno.

Os traballos avanzan xa na habilitación de novas zonas de aparcadoiro, adecuando espazos de forma ordenada, ata acadar 53 prazas, e nova beiravía adaptada a persoas con mobilidade reducida, coa conseguinte mellora da seguridade viaria. A intervención completarase coa renovación da sinalización, como se fixo xa o ano pasado no hospital central.

Os traballos, que estar√°n rematados a finais de agosto, te√Īen como obxectivo favorecer a mobilidade no contorno deste centro hospitalario, ofrecendo unha mobilidade m√°is c√≥moda e segura, tanto para os pacientes, como para o persoal sanitario que se achega cada d√≠a √°s instalaci√≥ns hospitalarias.