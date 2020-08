A Xunta catalogará a mámoa que quedou ao descuberto logo do incendio de Toén garantindo así a súa protección

A Consellería de Cultura e Turismo catalogará a mámoa que quedou ao descuberto na parroquia de Moreiras, no concello ourensán de Toén, de resultas do último incendio forestal sufrido nesta zona. Este procedemento garantirá a protección futura do devandito ben megalítico.

A xefa territorial, Sandra Quintas, e técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural visitaron co alcalde, Ricardo González, representantes da Comunidade de montes veciñais de Moreiras-Trelle e os informantes do achado o xacemento. Froito desta visita tense redactado xa unha ficha para avanzar na catalogación e proposta de inclusión no planeamento municipal deste ben. Neste caso, a queima corroborou os indicios toponímicos que apuntaban a presenza dun patrimonio desta natureza, posto que a paraxe na que se sitúa o conxunto chámase A Medoña.

Da devandita visita, tiráronse unha serie de conclusións provisionais como o feito de que mámoa de Moreiras sexa un túmulo de notables dimensións, cun diámetro aproximado de 28 metros e unha altura de 2,5. Nel obsérvanse os restos da súa coiraza granítica e unha cámara da que se recoñecen a pedra de cabeceira e dúas laterais, así como outras dúas de calzo. Ademais, o radio oriental, lixeiramente máis largo que o occidental, podería indicar que se trata dun túmulo con corredor. Finalmente, o elemento presenta evidencias de saqueo histórico, o lateral norte atópase alterado e os restos da coiraza da mámoa amoreados sobre o túmulo.