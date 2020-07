A Xunta chama a fixarse no legado da Xeración Nós para marcar o rumbo da cultura galega de cara ao futuro

Os conselleiros en funci贸ns de Cultura e Turismo, Rom谩n Rodr铆guez, e do Medio Rural, Jos茅 Gonz谩lez, xunto co presidente da Deputaci贸n de Ourense, Jos茅 Manuel Baltar, participaron hoxe na homenaxe que a XII Festa da Palabra lle rendeu a Xeraci贸n N贸s coincidindo co seu centenario. Tr谩tase dun acto que tivo lugar na Insua dos Poetas, na localidade ourens谩 do Carballi帽o, e que serviu tam茅n para entregar os premios Insua dos Poetas aos sete galardoados nesta ocasi贸n.

Na s煤a intervenci贸n, Rom谩n Rodr铆guez destacou a importancia da Xeraci贸n N贸s na construci贸n do legado cultural de Galicia e celebrou que iniciativas como a levada a cabo na 脥nsua dos Poetas contrib煤an a po帽er en valor a s煤a relevancia 鈥渆 a non esquecer de onde vimos para marcar o noso rumbo de cara ao futuro鈥. 鈥淐贸mpre reco帽ecer e actualizar o legado da Xeraci贸n N贸s porque foi un grupo de intelectuais clave no desenvolvemento de Galicia e no ensanchamento das nosas fronteiras culturais鈥, afirmou.

As铆 mesmo, o conselleiro en funci贸ns avanzou que desde a Xunta de Galicia estase a traballar nun amplo abano de actividades que conmemoren o centenario da Xeraci贸n N贸s dun xeito amplo e inclusivo. 鈥淎 nosa intenci贸n 茅 que todo o mundo se poida sumar a esta conmemoraci贸n e que, como non pode ser doutro xeito, Ourense ocupe un lugar especial nesta celebraci贸n鈥, avanzou Rom谩n Rodr铆guez antes de explicar que o Goberno galego traballa na mostra Galicia, de N贸s a n贸s e no Congreso Internacional da Cultura Galega que se celebrar谩 en Ourense e servir谩 para actualizar o legado da Xeraci贸n N贸s e analizar os retos e desaf铆os do s茅culo XXI.

Pola s煤a banda, o conselleiro do Medio Rural, Jos茅 Gonz谩lez, avanzou que o seu departamento asinar谩 un convenio coa Fundaci贸n 脥nsua dos Poetas para subvencionar o proxecto de posta en valor da cultura rural e reflectir no espazo natural unha serie de esculturas cos poemas en galego do escritor Federico Garc铆a Lorca. Este apoio da Conseller铆a do Medio Rural, dixo o conselleiro, est谩 orientado 谩 mellora da estrutura e infraestrutura do territorio co obxectivo de fortalecer o desenvolvemento do rural galego.

Premiados na edici贸n deste ano

Tanto Rom谩n Rodr铆guez como Jos茅 Gonz谩lez felicitaron a todos os galardoados nesta data e congratul谩ronse do feito de que a Festa da Palabra se celebre na Insua dos Poetas, un lugar extraordinario no que a literatura dialoga coas artes pl谩sticas e coa natureza.

Os premios entregados na edici贸n deste ano recaeron na profesora Pilar Garc铆a, no Cineclub Carballi帽o e na cantautora Ses. Ademais, tam茅n se reco帽eceu a labor da Asociaci贸n pola Liberdade Afectiva e Sexual da Coru帽a e da Associa莽茫o Recreio dos Anci茫os para Asilo da Velhice Desamparada, de R铆o de Janeiro, que preside Regina Jallas.

O grupo de premiados este ano compl茅tase cos sanitarios e da Residencia Integrada dos Milagros, en Ba帽os de Molgas, e co presentador Xos茅 Manuel Pi帽eiro.