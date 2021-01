A Xunta colabora co Concello de Mos na adquisición dun novo vehículo destinado ás labores ambientais da Policía Local

A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, entregou esta mañá un novo vehículo para Policía Local do concello de Mos co que poder levar a cabo as súas funcións relacionadas coa preservación do medio ambiente.

A Xunta destinou máis de 31.800 euros a través do Fondo de Compensación Ambiental á adquisición deste vehículo ECO, que permitirá aos axentes da Policía ambiental do concello, realizar tódalas actuacións relacionadas co coidado do entorno como a investigación das denuncias relacionadas cos residuos sólidos urbanos ou as queimas e verteduras incontroladas.

Trátase ademais dun vehículo de consumo eco, é dicir, de maior eficiencia enerxética, o que reduce os custos de mantemento, ao mesmo tempo que contribúe ao obxectivo do concello de loitar contra o cambio climático coa redución das emisións de dióxido de carbono.

O Goberno galego dá así resposta á demanda do concello para ampliar a frota a Policía Local empregada nestas tarefas. A colaboración da Xunta co municipio de Mos neste proxecto enmárcase no Fondo de Compensación Ambiental, no que o Goberno galego investiu un orzamento de 12,5 millóns de euros na convocatoria de 2020, dirixidos a melloras ambientais nos concellos galegos. En concreto, ao incremento da eficiencia no aproveitamento dos recursos enerxéticos renovables, da sustentabilidade, da biodiversidade e do uso recreativo e educativo dos recursos de Galicia.

No marco deste fondo, a Xunta tamén apoiou o ano pasado en Mos cunha axuda de 25.000 euros as obras de drenaxe no cemiterio municipal da Gándara-Torroso para recoller e evacuar a auga e evitar filtracións nos panteóns. Ademais, ao abeiro da Orde de Infraestruturas de uso público, á que a Xunta dedicou 4 millóns de euros o ano pasado, o municipio recibiu outra achega de 33.800 euros para crear un parque infantil e de biosaludables no centro cultural de Abrente, na parroquia de Troncoso.

O investimento da Xunta no concello de Mos a través destas liñas de axudas superou en 2020 os 90.700 euros e nos últimos anos máis de 946.400 en melloras ambientais e de infraestruturas co obxectivo de mellorar os servizos municipais e a calidade de vida da cidadanía.