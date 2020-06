A Xunta colabora coa Cruz Vermella para poñer á disposición das familias con dificultades económicas a Tarxeta Básica, que poderá tramitarse a partir de mañá

A Xunta de Galicia asinou esta ma├▒├í o convenio de colaboraci├│n con Cruz Vermella para a posta en marcha da tarxeta b├ísica, que permitir├í ├ís familias con poucos ingresos comprar produtos de alimentaci├│n, hixiene e farmacia e que comezar├í a tramitarse a partir de ma├▒├í. Na sinatura deste acordo participaron a conselleira de Pol├ştica Social, Fabiola Garc├şa, e a presidenta desta entidade en Galicia, Carmen Colmeiro.

Sobre a tramitaci├│n desta nova tarxeta b├ísica, a conselleira trasladou que se poder├í realizar ben a trav├ęs dos servizos sociais dos concellos ou ben a trav├ęs de Cruz Vermella a partir de ma├▒├í mesmo. Ser├í un tr├ímite sinxelo en puntos pr├│ximos aos cidad├íns, o que permitir├í, concretou, que os posibles beneficiarios poidan recibir a tarxeta no prazo m├íximo de 72 horas. O obxectivo fundamental, aseverou, ├ę que as galegas e galegos con dificultades poidan facer uso desta axuda no menor tempo posible e recuperarse as├ş das consecuencias socioecon├│micas xeradas pola emerxencia sanitaria da covid-19.

Lembrou tam├ęn que esta tarxeta ter├í unha duraci├│n inicial de tres meses e que se recargar├í automaticamente, mes a mes, cunha cont├şa trimestral de 400 euros para unha familia dunha persoa, 600 euros para unha familia de d├║as persoas e 900 euros para familias de tres ou m├íis persoas.

Fabiola Garc├şa agradeceu ├í Cruz Vermella a s├║a disposici├│n e vontade de axudar sempre ├ís persoas que m├íis o precisan e destacou que a s├║a longa traxectoria e experiencia a nivel nacional conv├ęrtena na entidade id├│nea para a posta en marcha desta iniciativa. As├ş mesmo, puxo en valor unha das principais caracter├şsticas desta tarxeta, isto ├ę, que non estigmatiza ├ís persoas que reciben axudas sociais. Neste sentido, apuntou que permite aos cidad├íns con dificultades econ├│micas beneficiarse das prestaci├│ns de maneira an├│nima.