A Xunta concede 625.000 euros en axudas para actuacións de mellora de centros de menores xestionados por entidades de iniciativa social

A Xunta de Galicia v茅n de resolver a concesi贸n de axudas para obras de mellora e adquisici贸n de equipamento en centros de menores xestionados por entidades de iniciativa social.聽O Diario Oficial de Galicia (DOG)聽de hoxe publica a listaxe de centros e entidades beneficiados destas achegas econ贸micas, que ascenden a un montante global de 625.000 euros.

En total, outorg谩ronse 21 axudas para actuaci贸ns de adecuaci贸n en centros e outras 23 para a compra de equipamentos. Estas achegas est谩n cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e contrib煤en a mellorar os servizos de acollemento residencial ou de atenci贸n de d铆a a nenas, nenos e adolescentes que prestan entidades sociais, e que forman parte do sistema de protecci贸n de menores da Administraci贸n auton贸mica.

As axudas para obras de mellora oscilan entre os 32.600 euros, as de maior cont铆a, e os 12.000 euros as de menor. As dirixidas 谩 compra de equipamento sit煤anse entre os 6.000 e os 10.000 euros.