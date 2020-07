A Xunta concede axudas a 11 asociacións profesionais e empresariais para a formación no ámbito do transporte por estrada en Galicia, cun investimento de 400.000 euros

A Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade v茅n de publicar hoxe a resoluci贸n coa listaxe das 11 asociaci贸ns profesionais e empresariais 谩s que se concederon axudas para a formaci贸n no 谩mbito do transporte por estrada en Galicia, que se corresponden coa convocatoria deste ano 2020.

No seguinte enlace ao DOG poden consultarse as subvenci贸ns concedidas a cada unha desta entidades:聽https://xurl.es/5k3fh.

A conseller铆a distrib煤e estas axudas entre aqueles plans formativos que acadaron as maiores puntuaci贸ns nos diversos criterios que establece a orde reguladora, entre os que se encontran a representatividade da asociaci贸n, a adecuaci贸n dos cursos ao 谩mbito do transporte, o seu menor custo ou a promoci贸n do idioma galego.

C贸mpre lembrar que estas axudas van dirixidas 谩s entidades que se integran no Comit茅 Galego de Transportes (asociaci贸ns ou federaci贸ns de transportistas), co obxecto de que elaboren e leven a cabo un plan formativo sobre materias de maior interese para os profesionais do sector.

O departamento de Mobilidade da Xunta persegue con estas axudas que as entidades beneficiarias poidan mellorar as capacidades dos seus asociados en eidos tan importantes como a seguridade viaria, a manipulaci贸n de mercador铆as perigosas ou a eficiencia na xesti贸n empresarial. Tam茅n se incl煤e a subvenci贸n de cursos para obter o Certificado de Aptitude Profesional (CAP), requisito imprescindible para os condutores que queiran operar no mercado profesional desde a entrada en vigor do Real decreto 1032/2007, do 20 de xullo.

No ano 2019 realiz谩ronse 158 cursos ao abeiro destas axudas da Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade, das que se beneficiaron un total de 2.435 alumnos.