A Xunta concede axudas para o fomento do voluntariado a 114 entidades de acción voluntaria de carácter privado

A Xunta de Galicia concede axudas por m谩is de 145.000 euros para fomentar a realizaci贸n de actividades de voluntariado en entidades de acci贸n voluntaria de car谩cter privado. O聽Diario Oficial de Galicia聽(DOG) publica hoxe a relaci贸n completa coas 114 entidades beneficiadas desta convocatoria de achegas econ贸micas.

Con esta orde, a Xunta financia as actuaci贸ns de sensibilizaci贸n que estas entidades realizan sobre a importancia e o valor da participaci贸n solidaria de car谩cter voluntario; cursos de formaci贸n e a incorporaci贸n de novas tecnolox铆as dentro das entidades, como por exemplo, o dese帽o e mantemento de p谩xinas web; e o fomento de traballo en rede e a coordinaci贸n entre as diferentes entidades. O per铆odo subvencionable abrangue desde o pasado 1 de xaneiro ata o vindeiro 31 de outubro de 2020.

O 谩mbito de actuaci贸n das entidades que recibir谩n estas subvenci贸ns 茅 moi variado. As铆 na relaci贸n de beneficiarias hai entidades que traballan na atenci贸n a persoas con discapacidade 鈥攃omo 茅 o caso de Cogami, Aspronaga, Down Vigo, Sarela, Aspanaex, Fademga, Afaga ou Alcer-Lugo entre outras鈥; entidades que est谩n m谩is centradas no 谩mbito da inclusi贸n social 鈥攑or exemplo, Padre Rubinos, Ecos do Sur, Boa Vida ou Fundaci贸n Juan So帽ador鈥; as铆 como escolas deportivas, de tempo libre e ocio; clubs e agrupaci贸ns xuven铆s 鈥攃omo 茅 o caso, entre outros beneficiarios, da Escola Deportiva Santiago, a Agrupaci贸n Xuvenil Brigantium, a Asociaci贸n Don Bosco, o Club Fluvial Allariz, o Club deportivo inclusivo Enki ou o Centro Cultural, Art铆stico e Recreativo de Valladares鈥

Das 114 entidades que recibir谩n axuda ao abeiro desta orde da Direcci贸n Xeral de Xuventude, Participaci贸n e Voluntariado, 55 son da provincia da Coru帽a; 26 da de Pontevedra; 17 da de Lugo e 16 da provincia de Ourense.