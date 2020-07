A Xunta considera totalmente insuficiente a asignación do primeiro tramo do fondo covid porque penaliza a Galicia

A Xunta de Galicia considera totalmente insuficiente a asignaci贸n 谩 Comunidade Aut贸noma do primeiro tramo do Fondo Covid, publicada hoxe no BOE polo Ministerio de Facenda, xa que penaliza a Galicia no reparto deste tramo de 6.000 mill贸ns de euros para gasto sanitario.

A Xunta de Galicia considera positiva a creaci贸n dun Fondo Covid para as comunidades aut贸nomas, pero discrepa totalmente da metodolox铆a utilizada polo Ministerio de Facenda no reparto destes fondos. O Goberno central cambiou de xeito unilateral os criterios de reparto utilizados no sistema de financiamento auton贸mico e no primeiro reparto de fondos Covid aprobado en marzo, e este cambio penaliza claramente a Galicia, como xa advertiu a Xunta en reiteradas ocasi贸ns e mesmo se lle trasladou ao Goberno.

A consecuencia disto 茅 que a cantidade asignada hoxe a Galicia no primeiro tramo de 6.000 mill贸ns do Fondo Covid 茅 totalmente insuficiente. De feito, a Comunidade Aut贸noma de Galicia recibe nesta asignaci贸n menos do 4,5% dos fondos, pese a que representa o 6,4% da poboaci贸n protexida equivalente de Espa帽a.

No reparto de fondos Covid que o Goberno realizou en marzo a poboaci贸n protexida ti帽a un peso do 80%. Pola contra, neste primeiro tramo ese peso red煤cese a menos da metade, o 35%, e isto obviamente prexudica a Galicia porque reduce o peso da dispersi贸n poboacional ou do avellentamento, que son factores claves para determinar o gasto sanitario.

Ign贸rase o gasto en residencias integradas e atenci贸n domiciliaria

Ademais, no reparto deste tramo o Goberno s贸 ten en conta o gasto hospitalario e, polo tanto, ignora o gasto de atender a persoas nos seus fogares, o gasto nas residencias integradas ou o gasto que afrontou Galicia en atenci贸n primaria

Galicia lamenta tam茅n que este reparto non se decidise no Consello de Pol铆tica Fiscal, que 茅 o 贸rgano de interlocuci贸n creado para abordar estas cuesti贸ns. En todo caso, a d铆a de hoxe a Xunta de Galicia a铆nda non recibiu nin un euro dos 16.000 mill贸ns.