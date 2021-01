A Xunta convoca a Comisión Delegada do Consello de Comunidades Galegas para o próximo 8 de febreiro

A Secretaria Xeral da Emigración informa da publicación no DOG de hoxe, 22 de xaneiro (https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210122/AnuncioG0595-200121-0001_gl.html) da convocatoria da Comisión Delegada do Consello de Comunidades Galegas que se celebrará de xeito telemático o próximo 8 de febreiro.

Durante este encontro, analizaranse as novas ordes de axudas que están a punto de publicarse e as novidades que presentan no actual escenario mundial da Covid-19. Deste xeito, se exporán as liñas de axudas económicas individuais, as axudas para equipamentos, actividades, funcionamento e obras das entidades do exterior, así como as bolsas Beme para universitarios e as axudas de emerxencia social.

Ademais, tamén se porá sobre a mesa a planificación dos diferentes programas a desenvolver este ano coas entidades, en especial, tendo en conta que estamos xa a celebrar o Xacobeo. Entre os temas a tratar estará tamén a celebración do Día da Galicia Exterior.

O órgano de representación permanente da colectividade galega que reside fóra da comunidade está conformado por doce entidades electas, catro representando aos galegos de América e do resto do mundo, catro que representan a Europa e outras catro que representan aos galegos que residen nas comunidades autónomas españolas. Como membros natos do organismo permanecen a Casa de Galicia de Montevideo (O Uruguai) e a Hermandad Gallega de Venezuela (Caracas) por contar con máis de 20.000 persoas asociadas.

A Comisión, que se reúne con carácter ordinario a lo menos unha vez ao ano, está presidida polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presidente do Consello de Comunidades Galegas, e o vicepresidente é o secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda.