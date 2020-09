A Xunta convoca cinco novos permisos de explotación para marisqueo a pé na confraría do Vicedo e tres na de Celeiro

A Consellería do Mar convoca cinco novos permisos de explotación para marisqueo a pé na confraría de pescadores do Vicedo, tres na de Celeiro (Viveiro) e un na agrupación de mariscadores de San Cosme de Barreiros. Para poder optar a eles, os solicitantes deben cumprir, entre outros, os requisitos exixidos no Decreto 425/1993, do 17 de decembro, polo que se regulan os permisos de explotación para exercer a actividade pesqueira e marisqueira e presentar a documentación requirida pola Consellería do Mar.

Os interesados poderán consultar as convocatorias na páxina web da Consellería, no apartado de anuncios, ao que se accede a través deste enlace. O prazo de presentación de solicitudes é de 15 días hábiles, tras a publicación destas convocatorias no taboleiro de anuncios da Xefatura Territorial e na páxina web da Consellería.

As solicitudes e a documentaci√≥n acreditativa deber√°n presentaranse preferiblemente por v√≠a electr√≥nica a trav√©s do formulario normalizado dispo√Īible na sede electr√≥nica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.es). Tam√©n se poder√°n presentar en papel nas oficinas de rexistro da Xunta de Galicia, oficinas de correos ou no resto de lugares indicados na Lei de r√©xime xur√≠dico das administraci√≥ns p√ļblicas e do procedemento administrativo com√ļn.

Unha vez rematado o prazo de solicitude, a Conseller√≠a do Mar proceder√° √° s√ļa valoraci√≥n. As solicitudes ser√°n estudadas e baremadas, segundo recolle a Resoluci√≥n do 12 de novembro de 2013 da Direcci√≥n Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro pola que se aproba o baremo para obter o permiso de explotaci√≥n para o marisqueo a p√©.

Cabe lembrar que todas as prazas se convocan despois de comprobar a s√ļa viabilidade nos informes t√©cnicos e sempre tendo en conta a compatibilidade e sustentabilidade dos recursos e criterios socioecon√≥micos.