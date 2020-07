A Xunta convoca os Premios da Cultura Galega 2020

A Xunta convoca unha nova edici√≥n dos Premios da Cultura Galega, uns galard√≥ns que te√Īen por obxecto apoiar o labor creativo en Galicia e a s√ļa expansi√≥n nos novos espazos que se abren na actualidade en diferentes √°mbitos.

As oito modalidades convocadas son as de Letras, Artes Pl√°sticas, Artes Esc√©nicas, M√ļsica, Audiovisual, Lingua, Patrimonio Cultural e Proxecci√≥n Exterior e as instituci√≥ns e entidades culturais ou profesionais relacionadas con cada unha delas poden presentar as candidaturas durante os dous vindeiros meses contados desde o d√≠a seguinte ao da publicaci√≥n¬†no d√≠a de hoxe¬†desta orde no Diario Oficial de Galicia. As solicitudes presentaranse por medios electr√≥nicos a trav√©s do formulario dispo√Īible na¬†sede electr√≥nica¬†da Xunta de Galicia e √° mesma engadir√°selle os m√©ritos das candidaturas cunha xustificaci√≥n descritiva.

O xurado que vai valorar as propostas estar√° presidido polo conselleiro de Cultura e Turismo e contar√° con representaci√≥n do Consello da Cultura Galega, das universidades do Sistema Universitario de Galicia, da Real Academia Galega, da Real Academia de Belas Artes Nosa Se√Īora do Rosario, da Secretar√≠a Xeral da Igualdade, da Direcci√≥n Xeral de Pol√≠ticas Culturais e de catro persoas de reco√Īecido prestixio no eido da cultura, designadas pola Conseller√≠a.

En cada unha das modalidades, os Premios da Cultura Galega conceder√°n un √ļnico galard√≥n e non poder√° recaer m√°is dun reco√Īecemento na mesma persoa. O premio consiste nunha escultura ou peza conmemorativa realizada por un artista galego de reco√Īecido prestixio e nun diploma acreditativo.

Reco√Īecemento √° excelencia creativa

Os Premios da Cultura Galega reco√Īecen a excelencia creativa, a capacidade de intercambio, a experimentaci√≥n e a proxecci√≥n da construci√≥n cultural de Galicia. Na edici√≥n de 2019, os galardoados foron Xes√ļs Alonso Montero, Soledad Penalta, Monicreques de Kukas, Amancio Prada, a serie de televisi√≥n¬†O sabor das margaridas, Pilar Ponte Pati√Īo, a restauraci√≥n do P√≥rtico da Gloria e o programa¬†Galego en Londres.