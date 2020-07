A Xunta convoca un total de 160 prazas -103 para rendemento e 57 para tecnificación- para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva

O聽Diario Oficial de Galicia聽v茅n de publicar a resoluci贸n do 6 de xullo de 2020, da Secretar铆a Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesi贸n de prazas, en r茅xime de concorrencia competitiva, de tecnificaci贸n e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificaci贸n Deportiva para a tempada 2020/21, e se procede 谩 s煤a convocatoria. Deste xeito, a Xunta de Galicia convoca un total de 160 prazas paras os grupos de tecnificaci贸n (103) e de rendemento deportivo (57). A duraci贸n das prazas ser谩 dende o 15 de setembro de 2020 ata ao 31 de xullo de 2021, exceptuando o grupo de tecnificaci贸n que rematar谩 a 煤ltima semana do per铆odo lectivo. C贸mpre destacar que nesta convocatoria teranse en conta os resultados dos tres 煤ltimos anos -2018, 2019 e 2020- para valorar aos deportistas solicitantes das prazas para o CGTD como medida excepcional pola situaci贸n vivida no presente curso pola pandemia provocada pola Covid.19.

As 103 prazas do grupo de tecnificaci贸n ser谩n para os deportistas nados nos anos 2006, 2005, 2004 e 2003. Dentro deste grupo haber谩 ata un m谩ximo de 86 residentes 1 (deportistas que residan f贸ra do radio de 3 quil贸metros 谩 redonda do centro con matr铆cula no IES, incorporaci贸n ao grupo de adestramento da modalidade, aloxamento, manutenci贸n completa e acceso a instalaci贸ns e servizos) e 17 externos 1 (deportistas que residan dentro do radio de 3 quil贸metros 谩 redonda do centro con matr铆cula no IES, incorporaci贸n ao grupo de adestramento da modalidade, xantar no comedor da residencia e acceso a instalaci贸ns e servizos).

As 57 prazas do grupo de rendemento ser谩n para os deportistas maiores de 18 anos que se dividir谩n entre un m谩ximo de 12 residentes 2 (deportistas nados entre 1995 e 2002, que residan f贸ra do radio de 3 quil贸metros 谩 redonda do centro con incorporaci贸n ao grupo de adestramento da modalidade, aloxamento, manutenci贸n completa e acceso a instalaci贸ns e servizos) e 45 externos 2 (deportistas nados entre 1995 e 2002 que residan dentro do radio de 3 quil贸metros 谩 redonda do centro con incorporaci贸n ao grupo de adestramento da modalidade, xantar no comedor da residencia e acceso a instalaci贸ns e servizos).

Ademais, a Secretar铆a Xeral para o Deporte reserva para si unha porcentaxe de non m谩is do 10% das prazas, que poder谩 cubrir durante todo o curso acad茅mico en funci贸n de situaci贸ns non recollidas nesta resoluci贸n, sempre cumprindo uns criterios de excelencia deportiva e nivel acad茅mico acordes coas bases desta convocatoria.

Como novidade, c贸mpre destacar que as s prazas m谩ximas do grupo de tecnificaci贸n distribuiranse entre as modalidades e especialidades deportivas do seguinte xeito, atletismo lanzamentos: 6 prazas (5 residentes + 1 externo); b谩dminton: 7 prazas (6 residentes + 1 externo); judo: 10 prazas (8 residentes + 2 externos); karate: 4 prazas (4 residentes); loita: 10 prazas (8 residentes + 2 externos); nataci贸n pura e augas abertas: 10 prazas (8 residentes + 2 externo); pirag眉ismo sl谩lom: 6 prazas (5 residentes + 1 externo); pirag眉ismo augas tranquilas: 20 prazas (17 residentes + 3 externos); remo: 6 prazas (5 residentes + 1 externo); taekwondo: 10 prazas (8 residentes + 2 externos); tr铆atlon: 8 prazas (7 residentes + 1 externo) e vela: 6 prazas (5 residentes + 1 externo).

CGTD

O deporte galego ten no Centro Galego de Tecnificaci贸n Deportiva (CGTD) a instalaci贸n de referencia da s煤a excelencia competitiva, unha excelencia que contempla, por suposto tam茅n, a formaci贸n acad茅mica dos deportistas coa finalidade de conseguir a s煤a formaci贸n integral. Este centro naceu no curso 1987-88 aproveitando as instalaci贸ns do Estadio da Xuventude e a residencia de estudantes Atl谩ntico da cidade de Pontevedra. Co paso do tempo foise transformando nun moderno complexo deportivo no que se formaron os mellores deportistas de Galicia e, na actualidade, d谩lles cabida aos principais deportistas e promesas do deporte galego.

No 2007 e no 2010, respectivamente, incorp贸ranse 谩 贸rbita e 谩rea de influencia deportiva do CGTD as instalaci贸ns do Centro Deportivo Pontill贸n do Castro e o Centro Galego de Tecnificaci贸n de Vela en Vilagarc铆a, instalaci贸ns que completan a preparaci贸n dos principais deportistas de pirag眉ismo e vela.

A lista de deportistas que chegaron 谩 cima das s煤as modalidades logo de formarse neste Centro 茅 moi longa, podendo destacar entre eles a 20 deportistas ol铆mpicos e 2 paral铆mpicos cunha colleita total de 11 medallas dende os Xogos Ol铆mpicos de S铆dney 2000.

C贸mpre destacar que a Xunta de Galicia atende ao Centro Galego de Tecnificaci贸n cun investimento de 4 mill贸ns de euros para o seu mantemento e mellora desde 2008. Dentro destas actuaci贸ns resalta a obra de accesibilidade, rematada a finais de 2019 e que contou cun orzamento de 733.740 euros.