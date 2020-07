A Xunta coopera coas comunidades de Asturias e Cantabria para impulsar o pastoreo na montaña como medio para anticiparse aos incendios forestais e mellorar a produtividade animal

Representantes do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) veñen de reunirse cos seus homólogos do SERIDA asturiano e do CIFA cántabro, así como con membros do Centro Tecnolóxico da Carne, para avanzar no desenvolvemento dun proxecto que busca fomentar o pastoreo na montaña como medio para anticiparse aos incendios forestais e mellorar a produtividade animal. O encontro, que tivo lugar no centro dependente da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), concluíu cunha visita á Estación Experimental Agrogandeira de Montaña do Marco da Curra, onde se están a levar a cabo iniciativas con distintos animais.

En concreto, este proxecto de ámbito nacional ten como obxectivo integrar e mellorar o coñecemento científico e técnico de aspectos relacionados coa xestión dos pastos na montaña cantábrica e galega. Así, non só se persegue previr os lumes forestais e contribuír á produción animal, senón tamén traballar na mellora do solo, incrementar a biodiversidade e impulsar a gandaría en extensivo.

A idea é implicar tanto aos propietarios das terras como aos xestores e gandeiros, aos que se lles ofrecerán ferramentas para que escollan a opción de pastoreo máis axeitada en cada caso, tendo en conta as condicións do terreo ou os obxectivos de produción, así como factores ambientais.

A maiores, o CIAM participa xunto co Servizo Rexional de Investigación e Desenvolvemento Agroalimentario (SERIDA) de Asturias e o Centro de Investigación e Formacións Agrarias (CIFA) de Cantabria nun proxecto liderado por unha empresa de base tecnolóxica na Universidade de Alcalá que busca mellorar o manexo do gando en extensivo e a xestión dos pasteiros mediante unha ferramenta de seguimento. Así, por unha banda, pódese comprobar o estado dos pastos, e por outra, detectar por onde pastan os animais.

Deste xeito, perséguese poñer a disposición do sector unha ferramenta operativa que cumpra coas necesidades dos técnicos, gandeiros e xestores para posibilitar unha adecuada toma de decisións na organización dos montes e no manexo do gando. Todo para lograr unha xestión axeitada dos pastos diminuíndo os custos de produción e deixando patente o beneficio medioambiental que pode proporcionar a gandaría en extensivo.

Plan de Pastoreo de Galicia

En paralelo a este proxecto, a Consellería do Medio Rural comezou a traballar xa nos primeiros pasteiros concibidos ao abeiro do Plan de Pastoreo de Galicia, que contempla un investimento superior aos 9,5 millóns de euros para recuperar unhas 2.250 hectáreas en toda a comunidade.

O obxectivo deste plan é dotar ás explotacións de máis base territorial para contribuír a facer rendible a actividade agrogandeira, co conseguinte apoio ao relevo xeracional no agro e ao mantemento da poboación no rural. A maiores, foméntase o equilibrio e a sustentabilidade ambiental, non só polo coidado dos pastos senón tamén porque a meirande parte das gandarías que fan uso do pastoreo nos montes veciñais son gando de produción de carne de maneira sostible e con razas autóctonas.