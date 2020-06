A Xunta de Galicia condenada polo TSXG por vulneración dos dereitos fundamentais do parlamentario Antón Sánchez por negar información da fusión das caixas galegas

Anos despois, nunha sentenza histórica e contundente, o TSXG considera probada a vulneración dos dereitos fundamentais como parlamentario do deputado Antón Sánchez recollidos no artigo 23 da Constitución por obstrución e denegación de información, e condena á Xunta de Galicia a entregar o informe-proposta de Marta Fernández Currás, Conselleira de Facenda por aquel entón, sobre a fusión das caixas galegas, e a acta da comisión dos secretarios xerais celebrada antes do Consello da Xunta que autorizou a fusión.

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vén de comunicar a sentenza sobre a demanda interposta por Antón Sánchez diante da ocultación sistemática de información da fusión e posterior privatización das caixas galegas que padeceu o deputado durante estes anos. Xa como deputado de AGE no ano 2013 solicitou acceso a dita información que lle foi reiteradamente denegada.

“A Xunta de Galicia é condenada por vulnerar o artigo 23 da Constitución, que tanto din defender, por unha práctica habitual do goberno do PP, que é a de ocultar información e obstruír o labor da oposición sistematicamente”, manifestou Antón Sánchez.

“E fano neste caso ademais, coa maior estafa económica aos galegos e galegas, que viron como o 40% dos seus aforros quedaron en mans dun banco estranxeiro e foron vendidos a prezo de amigo. Agora vemos as consecuencias dun negocio que lle saíu gratis a un banco que reporta millonarios beneficios ano tras ano grazas ás decisións políticas tomadas por Núñez Feijóo e polo Partido Popular”, afirmou.

A sentenza proba que a Xunta de Galicia ocultou información transcendental do proceso durante anos. Por este motivo, esiximos que inmediatamente a Xunta de Galicia entregue esta documentación, e que a entrega sexa antes das eleccións para que a cidadanía coñeza realmente o acontecido no que acabou por ser a privatización do aforro galego. O vindeiro xoves convocarase unha rolda de prensa na que Antón Sánchez informará con detalle da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.