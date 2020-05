A Xunta de Galicia e a Fundación Vodafone España lanzan o reto DigiCraft online aos 50 centros que participan no programa

A Xunta de Galicia e a Fundación Vodafone España lanzan o Reto DigiCraft Online para os alumnos e alumnas dos 50 centros que participan no programa educativo DigiCraft: no teu cole, que busca potenciar as competencias dixitais de rapaces e rapazas de 6 a 12 anos. Esta actividade, que estaba prevista para desenvolverse de forma presencial para pechar o curso, adaptouse ao novo contexto da educación online derivada da crise do coronavirus.

A actividade, denominada Reto DigiCraft Online, compartiuse cos profesores e profesoras dos 50 centros escolares galegos participantes no programa DigiCraft. Os alumnos e alumnas terán que crear, de forma colaborativa, un cómic dixital e, para que sexa o máis divertido e sinxelo posible, proporcionaráselles a historia base, os escenarios e os personaxes, de forma que eles terán que completar o texto e debuxar as súas propias viñetas.

Os colexios terán ata o 12 de xuño para enviar a súa proposta e posteriormente, ao longo da seguinte semana, elixirase o equipo gañador. O centro gañador recibirá novos materiais para traballar con realidade aumentada, videoxogos, intelixencia artificial e robótica e continuar desenvolvendo o programa DigiCraft nas súas aulas.

Para facilitar o labor dos docentes, a Fundación Vodafone levará a cabo ademais unha sesión de formación o próximo 26 de maio para explicar aos profesores e profesoras o desenvolvemento da actividade, as ferramentas de traballo online e a metodoloxía para seguir para realizala en remoto coas súas clases.

Convenio de colaboración asinado en xuño de 2019

Esta actividade enmárcase no convenio de colaboración asinado en xuño de 2019 pola Fundación Vodafone España, a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) para implementar DigiCraft nas aulas de Galicia.

Neste primeiro ano de programa participan 50 centros, 3.800 nenos e nenas e 250 profesores e profesoras, e continuará desenvolvéndose o próximo curso escolar con novos itinerarios e as tecnoloxías máis innovadoras. Ademais, grazas á colaboración da Xunta de Galicia, a plataforma online e aberta do programa tivo tamén moi boa acollida, superando xa os 2.700 usuarios en Galicia desde o pasado 11 de marzo, pouco antes de que se iniciara o confinamento.

DigiCraft é o primeiro programa educativo creado en España para potenciar o desenvolvemento das competencias dixitais na infancia e a mocidade, poñendo ao dispor de nenas e nenos de entre 6 e 12 anos (con especial foco en infancia vulnerable) diferentes xogos colaborativos e manualidades para aprender utilizando como vehículo a intelixencia artificial, a realidade aumentada ou o deseño 3D dunha forma fácil e divertida. Todo iso articulado a través dunha metodoloxía de aprendizaxe baseada no xogo e a experimentación deseñada pola Fundación Vodafone España en colaboración coa Universidade de Salamanca.