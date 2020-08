A Xunta defenderá na Comisión Bilateral co Estado a legalidade das cuestións relativas ao imposto de sucesións e á Lei do solo

A Xunta defender谩 no seo da Comisi贸n bilateral de Cooperaci贸n Administraci贸n Xeral do Estado-Comunidade Aut贸noma de Galicia a legalidade das modificaci贸ns relativas ao imposto de sucesi贸ns e doaz贸ns e a Lei do solo que se recoll铆an na Lei 7/2019, de 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

No caso concreto do imposto sobre sucesi贸ns e doaz贸ns, o Goberno central considera que o requisito fixado pola Xunta de que o centro principal da empresa deber谩 estar situado na comunidade aut贸noma para poder aplicar a reduci贸n fiscal pode contravir a normativa da Uni贸n Europea.

Con todo, a Xunta de Galicia entende que a redacci贸n do artigo 茅 totalmente legal, e a demostraci贸n disto 茅 que este requisito xa se esixe desde o ano 2002 e existe nas normativas fiscais doutras 8 comunidades aut贸nomas.

A outra cuesti贸n ref铆rese 谩 modificaci贸n do artigo 40 da Lei do solo, que se inclu铆u na Lei de medidas fiscais e administrativa de 2019. Este artigo ded铆case 谩s edificaci贸ns existentes de car谩cter tradicional, aos seus usos e obras permitidas. O Goberno central considera que neste artigo pode existir unha discrepancia coa Lei de Costas de 1988, no referido 谩s limitaci贸ns que establece a normal estatal para o cambio de uso de edificaci贸ns localizadas en solo r煤stico de protecci贸n de costas.

En calquera caso, desde a Xunta consid茅rase que as modificaci贸ns introducidas non afectan para nada 谩 discrepancia que manifesta o Estado. De feito, non son ningunha novidade e levan en vigor 16 anos -desde a redacci贸n dada ao artigo 40 pola Lei 15/2004, de 29 de decembro de modificaci贸n da LOUG-. En todo caso, ademais, prevalece sempre a normativa b谩sica estatal en materia de costas.

C贸mpre destacar, ademais, que a Xunta xa trasladou en anteriores reuni贸ns as consideraci贸ns sobre ambas cuesti贸ns ao Goberno central e volver谩 facelo no seo da Comisi贸n bilateral.

Comisi贸n bilateral

A convocatoria da comisi贸n bilateral 茅 un procedemento habitual para resolver cuesti贸ns entre administraci贸ns e discrepancias t茅cnicas. De feito, a comisi贸n conc铆bese como un instrumento esencial de cooperaci贸n e entendemento entre a Administraci贸n xeral do Estado e a comunidade aut贸noma de Galicia. Entre as s煤as funci贸ns est谩 servir de cauce de actuaci贸ns de car谩cter preventivo para evitar que xurdan conflitos entre ambas administraci贸ns, arbitrar propostas de soluci贸n ou resolver por v铆a extraprocesal conflitos de competencia. Ademais, tam茅n ten as funci贸ns de impulsar e concretar, desde o punto de vista bilateral, a realizaci贸n de plans conxuntos; ou dese帽ar mecanismos de colaboraci贸n mutua.

Segundo est谩 fixado nas lexislaci贸n, as comisi贸ns estar谩n composta por membros de ambas administraci贸ns e pode variar en funci贸n dos asuntos que se vaian tratar. Ademais, est谩 previsto que as comisi贸ns act煤en coa m谩xima flexibilidade para facilitar as reuni贸ns. De feito, o grupo de traballo que se re煤ne para preparar o acordo final faino habitualmente por videoconferencia xa desde o ano 2010.