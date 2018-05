A Xunta deixa sen executar máis de 43 millóns destinados aos concellos

Connect on Linked in

A portavoz de Política Municipal do Grupo Socialista, Begoña Rodríguez Rumbo, presentou hoxe unha proposición non de Lei para que a Xunta constitúa un fondo específico anual formado polas transferencias non executadas no orzamento da Xunta para os concellos que a Xunta deixou sen executar, e que cifrou en 43 millóns de euros. Esta iniciativa, que será votada mañá mércores, é unha resposta á asfixia que o PP está a exercer desde o Goberno central aos municipios.

“Esta medida é unha proposta para todos os concellos de Galicia”, defendeu Rodríguez Rumbo, que alarmou do “alarmante que é que se perdan estes 43 millóns para Galicia”. Así mesmo, a socialista sinalou a “incoherencia” do PP á hora de autodesignarse como partido municipalista pero que finalmente non defende que os municipios con superávit poidan reinvestir parte de leste.

“O 94 por cento dos concellos que se beneficiaron do Plan Urbe estaban gobernado polo PP, considera a Xunta que os concellos que non son do seu partido non merecen estas axudas de mellora da infraestruturas?”, criticou Rodríguez que acuso á Xunta de favorecer directamente aos concellos que son do seu signo político. “Isto é unha mostra máis de que o PP non é municipalista, soo queren que a Xunta tutele aos concellos”, sentenciou a deputada.

Proposta

Os socialistas reclamáronlle hoxe á Xunta, ademais da constitución do fondo específico para os concellos, que consensúe coa Fegamp unha Lei para regular o financiamento das entidades locais.

Tamén reclamou que estableza as partidas non finalistas con destino ás entidades locais dentro do capítulo de transferencias totais da Xunta de Galicia, así como de determinadas subvencións anuais que os concellos perciben anualmente modificando a porcentaxe de participación. O obxectivo, dixo, é integralas no Fondo de Cooperación Local.