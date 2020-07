A Xunta destaca a formación dos directivos como chave para a mellora da competitividade e o impulso da industria 4.0 ante o novo contexto económico

O director do Igape, Juan Cividanes, salientou esta ma帽谩 o papel destacado que desempe帽a a formaci贸n dos directivos empresariais na mellora da competitividade e na adecuaci贸n do tecido produtivo ao modelo de industria 4.0, contribu铆ndo as铆 a ofrecer unha resposta axeitada fronte ao actual contexto econ贸mico que permita reforzar o propio tecido.

Cividanes ofreceu esta valoraci贸n durante o encontro que mantivo esta ma帽谩 cun universitario lugu茅s estudante de Administraci贸n e Direcci贸n de Empresas e Relaci贸ns Internacionais no ICADE, co que compartiu parte da s煤a xornada de traballo. Este encontro enmarcouse dentro do programa聽Directivos por un d铆a, que impulsan a Asociaci贸n Espa帽ola de Directivos e a Fundaci贸n Junior Achievement, co apoio de Deloitte, co obxectivo de achegar aos mozos e mozas universitarias ao mundo laboral e que co帽ezan de primeira man cal 茅 o labor que desenvolven nas empresas os equipos de direcci贸n.

Durante a xornada, o director puxo de manifesto tam茅n o compromiso da Xunta no apoio 谩s empresas no actual contexto e explicou cales son as medidas inclu铆das no Plan de reactivaci贸n econ贸mica, no que se reforza a aposta pola dixitalizaci贸n e a innovaci贸n tecnol贸xica cunha achega de 16 mill贸ns de euros para facilitar a reactivaci贸n do tecido empresarial e a s煤a adaptaci贸n 谩 actual situaci贸n derivada da covid-19 .

Ademais, fixo fincap茅 nos programas de formaci贸n e capacitaci贸n que desenvolve o Igape dirixidos aos cadros de direcci贸n e de xesti贸n empresarial, como o Profesionais 4.0, destinado a promover a contrataci贸n de titulados universitarios e de t茅cnicos superiores en FP de ata 35 anos, que promove a especializaci贸n profesional e a retenci贸n de talento dos mozos e mozas de Galicia; ou o Capacita Directivos, impulsado en colaboraci贸n coa Asociaci贸n para o Progreso da Direcci贸n (APD) e o C铆rculo Financeiro de Galicia, que achega aos xestores das compa帽铆as as novas tendencias e soluci贸ns no 谩mbito da Industria 4.0.

A iniciativa聽Directivos por un d铆a聽acada a s煤a terceira edici贸n, coa participaci贸n en Galicia de 115 estudantes e executivos de pemes e grandes compa帽铆as. No conxunto de Espa帽a, son medio milleiro de alumnos de 煤ltimo curso de 18 universidades p煤blicas e privadas, e directivos dun total de 264 empresas de todos os sectores produtivos os que comparten experiencias e co帽ecementos.