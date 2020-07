A Xunta destaca a súa aposta pola transformación dixital para a recuperación do mercado de traballo

O director xeral de Orientaci贸n e Promoci贸n Laboral, Pablo Casal, interveu hoxe en Santiago no webinario #Aut贸nomosDixitais e mantivo un encontro virtual sobre empregabilidade dixital, d煤as videoconferencias nas que destacou que a Xunta est谩 a apostar pola transformaci贸n dixital para a reactivaci贸n do mercado laboral galego.

Casal sinalou a importancia da transformaci贸n dixital nas pemes galegas, as铆 como a utilizaci贸n das novas tecnolox铆as na formaci贸n, lembrando que unha cualificaci贸n de calidade repercute directamente na creaci贸n de emprego. As铆, lembrou que a Administraci贸n auton贸mica est谩 a implantar un modelo de formaci贸n flexible e dual, no que se combina a cualificaci贸n coa contrataci贸n, e no que as novas tecnolox铆as te帽en especial relevancia. Ao respecto, incidiu na importancia da formaci贸n online no novo contexto dixital.

Casal explicou que os principais retos aos que se debe enfrontar o mercado laboral actual, e que est谩n recollidos na nova Axenda de Emprego, son impulsar unha transformaci贸n tecnol贸xica nas empresas a trav茅s da formaci贸n, facilitar a convivencia das diferentes formas de traballo 鈥損resencial e teletraballo鈥 garantindo a seguridade tecnol贸xica, protexer aos grupos de risco sanitario no traballo e mellorar o acceso dos traballadores e usuarios ao servizo de emprego da Administraci贸n auton贸mica.

A nova Axenda de Emprego, aprobada pola Xunta de Galicia o pasado mes de xu帽o, para a recuperaci贸n do emprego de calidade e, en consonancia coas directrices marcadas no Plan de reactivaci贸n econ贸mica, conta cun orzamento de 196,7 M鈧, prev茅 mobilizar m谩is de 225 mill贸ns de euros a trav茅s de 30 medidas das que se beneficiar谩n m谩is de 65.000 galegos e galegas.

A Xunta conf铆a con esta planificaci贸n en dar resposta 谩s necesidades dos traballadores, dos aut贸nomos e das empresas galegas a medida que evolucione a situaci贸n actual e apoialas para facilitar a transici贸n cara a un novo contexto laboral poscovid-19. Ademais, as iniciativas recollidas na nova Axenda contribuir谩n a recuperar a confianza do mercado laboral para consolidar a senda do emprego de calidade nunha Galicia competitiva.

Cheque Aut贸nomo

Entre as medidas xa postas en marcha, Casal destacou o Cheque Aut贸nomo, un programa de axudas que xa se pode solicitar. Conta cun orzamento de 16M鈧 e ofrece financiamento do 100%, ata un l铆mite de 1800 euros, do custo de determinados gastos correntes, como lox铆stica e transporte de env铆os (ata 3鈧 por env铆o); o pago por estar nunha plataforma de e-commerce local; o pago por licenza de uso de software de venda online; promoci贸n en redes sociais; gastos correntes de seguridade motivados pola covid-19, entre os que se encontran os gastos en m谩scaras, guantes, desinfectante, limpeza, biombos e asesoramento en prevenci贸n de riscos laborais; e os gastos de subministraci贸ns e telecomunicaci贸ns.

Estas axudas prev茅n anticipos do 100% e cubrir谩n os gastos realizados desde a declaraci贸n do estado de alarma ata o 31 de decembro deste ano. Con esta iniciativa pret茅ndese favorecer a consolidaci贸n dun emprego aut贸nomo estable e de calidade.

O director xeral, para rematar, afirmou que para facer fronte 谩 recuperaci贸n econ贸mica, ademais de apoiar 谩s familias, aut贸nomos e pemes nestes momentos de dificultade, hai que seguir avanzando na dixitalizaci贸n que, sen d煤bida, est谩 a permitir a creaci贸n de emprego de calidade en Galicia.