A Xunta destaca en Ponte Caldelas a aposta pola dixitalización das pemes galegas para fortalecer a súa competitividade e internacionalización

O director do Igape, Juan Cividanes, visitou esta semana a empresa Arnoia Distribuci贸n de Libros en Ponte Caldelas, onde puxo de manifesto o compromiso da Xunta no apoio 谩 incorporaci贸n dos investimentos 4.0 e a innovaci贸n tecnol贸xica nas pemes galegas para impulsar as铆 o seu crecemento e internacionalizaci贸n.

Cividanes indicou que o esforzo desta empresa de distribuci贸n editorial, unha das m谩is importantes do sector en Espa帽a, coa modernizaci贸n dos sistemas de almacenaxe, a distribuci贸n e os recursos humanos explica a mellora na s煤a competitividade. Arnoia Distribuci贸n de Libros ten participado nos 煤ltimos anos nos programas ReAcciona, Profesionais 4.0 e as axudas 谩 dixitalizaci贸n que a Conseller铆a de Econom铆a, Emprego e Industria ten activas co obxectivo de impulsar iniciativas que permiten avanzar na implantaci贸n da f谩brica intelixente nos sectores produtivos de Galicia.

Nos 煤ltimos anos, co apoio das axudas 谩 dixitalizaci贸n, a empresa pontevedresa avanza na interconexi贸n e dixitalizaci贸n de tres 谩reas fundamentais da s煤a actividade: a almacenaxe, a administraci贸n e o persoal, coa creaci贸n dunha nova zona de reparto e empaquetado e un importante investimento en equipamento. Ademais, este proxecto incl煤e a aposta pola interconexi贸n con provedores e entidades financeiras.

Neste sentido, o director do Igape puido comprobar nas instalaci贸ns centrais de Arnoia 鈥搎ue emprega a 185 persoas鈥 os avances que est谩 a realizar co obxectivo de converterse na principal alternativa 谩 distribuci贸n tradicional de libros e outros produtos. Creada na localidade pontevedresa en 1987, a empresa disp贸n do fondo bibliogr谩fico m谩is extenso de todo o territorio espa帽ol.

Arnoia conta cun plan director que vai desenvolver ata 2022 e que mobilizar谩 m谩is de 12 mill贸ns de euros para dotarse de infraestruturas e ferramentas pioneiras no seu sector, co obxectivo de dispor dunha plataforma intelixente para a distribuci贸n. Est谩 a abordar a construci贸n dunha nave duns 26 metros de altura, anexa 谩s instalaci贸ns actuais, que aloxar谩 sistemas de almacenaxe automatizados e na que se incorporar谩 equipamento avanzado en li帽a coa Industria 4.0.

Plan de reactivaci贸n econ贸mica

Cividanes lembrou tam茅n que se mant茅n aberto o prazo de presentaci贸n de solicitudes para a 煤ltima convocatoria das axudas 谩 dixitalizaci贸n, ata o vindeiro 7 de agosto. Cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), a Xunta destina 5,4 mill贸ns de euros a este programa co obxectivo de facilitar a modernizaci贸n e mellora da competitividade das empresas a trav茅s da interconexi贸n dixital entre compa帽铆as vinculadas pola s煤a actividade e a dixitalizaci贸n de procesos produtivos, ao tempo que se promove a xeraci贸n de iniciativas de colaboraci贸n.

Impulsando proxectos colectivos e individuais, os apoios desta li帽a poden acadar o 20% dos investimentos realizados por medianas empresas e o 30% no caso das empresas pequenas. Os gastos de colaboraci贸ns externas recibir谩n un 50% de apoio. Esta iniciativa incl煤e unha subli帽a que impulsa a realizaci贸n de cursos de dixitalizaci贸n, que incentivan a creaci贸n de espazos de colaboraci贸n entre compa帽铆as para explorar soluci贸ns tecnol贸xicas e a implementaci贸n de ferramentas dixitais colaborativas, as铆 como oportunidades de hibridaci贸n entre sectores produtivos. Estes espazos est谩n financiados ao 100%.

Estas medidas forman parte do Plan de reactivaci贸n econ贸mica que ten en marcha o Goberno galego. O obxectivo 茅 facilitar a recuperaci贸n do tecido produtivo e que poida incrementar a s煤a competitividade, adapt谩ndose ao novo contexto econ贸mico derivado da covid-19.