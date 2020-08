A Xunta destina 340.000 euros a colaborar coas agrupacións de voluntarios Protección Civil

O聽Diario Oficial de Galicia (DOG)聽publica hoxe a resoluci贸n da orde de axudas destinada a financiar os gastos das agrupaci贸ns de voluntarios de Protecci贸n Civil (AVPC) dos concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou agrupaci贸ns de municipios, 谩s que a Xunta destina un orzamento de 340.000 euros.

As achegas do Goberno galego permitir谩n apoiar a un total de 188 agrupaci贸ns de voluntarios de Protecci贸n Civil da comunidade. Por provincias, 61 asociaci贸ns da Coru帽a recibir谩n axudas por valor de algo m谩is de 118.000 euros; en Lugo, ser谩n 33 agrupaci贸ns, cun orzamento de m谩is de 58.200 euros; en Ourense, hai 63 beneficiarias grazas a un financiamento duns 109.200 euros; e en Pontevedra, as axudas chegar谩n a 31 agrupaci贸ns, con m谩is de 54.600 euros.

As axudas poderanse destinar a necesidades como equipamento e uniformes; equipos de prevenci贸n e protecci贸n, sempre que se trate de material funxible; custos de actuaci贸ns levadas a cabo pola agrupaci贸n, mantemento, transporte, ou conservaci贸n e alugamento da base; pagamento de seguro de accidentes e responsabilidade civil do persoal voluntario; custos de formaci贸n dos seus membros; ou equipamento de material inform谩tico e de comunicaci贸ns.

Esta convocatoria inscr铆bese no esforzo que est谩 a realizar o Goberno galego nos 煤ltimos anos para mellorar os medios de emerxencia dos concellos de menos de 50.000 habitantes. Con este obxectivo, tense habilitado o pasado maio outra li帽a de subvenci贸ns en especie con veh铆culos todo cami帽o e pick up, remolques de emerxencia, tendas de campa帽a, quads, embarcaci贸ns pneum谩ticas ou equipos de excarceraci贸n ou esparexadores de sal.

A Xunta destinou 谩 convocatoria deste ano 932.400 euros para equipar a estas agrupaci贸ns. O investimento do Goberno galego nos 煤ltimos anos para dotar e reforzar o material de emerxencias das AVPC no conxunto da comunidade supera os 12 mill贸ns de euros. Ademais, a trav茅s da Academia Galega de Seguridade P煤blica (AGASP), os voluntarios reciben formaci贸n sobre a atenci贸n 谩s emerxencias.