A xunta directiva de ASIME reuniuse hoxe en Vigo para abordar as súas actuacións crave e a actualidade do sector industrial

A Asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia (ASIME), celebrou esta mañá a reunión da súa Xunta Directiva, conformada por empresas clave do sector industrial galego. Durante o encontro, expuxéronse as liñas de traballo e os proxectos levados a cabo pola asociación nos últimos meses, destacando a forte presenza en feiras internacionais, en colaboración co ICEX e o IGAPE.

En concreto, Asime estivo presente, xunto con diversas empresas galegas do sector industrial, na Feira NEVA de San Petersburgo, referencia no naval e a reparación para Rusia e mercados veciños; a AIRTEC de Múnic, punto de encontro das últimas novidades da aeronáutica; e o Salon Sous Traitance Automobile de Tánxer, onde están representadas as principais industrias do automóbil con sede en Marrocos.

Nos próximos meses, a asociación continuará co seu labor de internacionalización na FIHAV da Habana, EUROPORT en Róterdan, ELMIA, en Jonkoping (Suecia), ou o Foro de Proveduría Automotriz en León, México, que é o encontro de negocios máis dinámico de Latinoamérica, centrado na industria do automóbil.

Así mesmo, a Xunta Directiva abordou os proxectos de innovación nacionais e europeos nos que participa a asociación coas súas diversas empresas asociadas.

Actualidade do sector

En relación aos asuntos de maior actualidade sectorial, a Xunta Directiva de Asime destacou a situación do estaleiro Barreras e o labor do grupo de industria auxiliar coordinado por Asime. Durante a reunión, Enrique Mallón, Secretario Xeral de Asime, expresou o seu “apoio á iniciativa presentada por este grupo para a cesión de dereitos políticos por parte do estaleiro”, e reiterou o seu “chamamento para que esta situación non acabe prexudicando á industria auxiliar, que non fixo outra cousa que cumprir cos seus compromisos”.

Doutra banda, a Xunta abordou a situación de Endesa- As Pontes e Alcoa, insistindo na “necesidade de regular adecuadamente a transición enerxética da industria electro intensiva, permitindo prezos enerxéticos competitivos e que se eviten situacións dramáticas como as que se viven nas centrais das Pontes, Ferrol e San Cibrao actualmente.”

Con respecto ao sector da automoción, a Xunta Directiva destacou a problemática xurdida co vehículo híbrido e a penalización do diésel, que achegan incerteza ao sector. Xusto Sierra, Presidente de Asime, pediu así “debates transcendentes e claros para que a industria e a cidadanía coñezan as posibilidades reais dese tipo de vehículos e o grao de prexuízo causado por enerxías como o diésel, que non é nin moito menos o que se está presentando ultimamente”.

A Xunta Directiva de Asime aproveitou tamén a ocasión para “instar as administracións autonómica e estatal a poñer o foco sobre a materia industrial, que é absolutamente fundamental para continuar co crecemento económico en Galicia”. “A maior parte das crises industriais actuais golpean fortemente ao sector do metal que é o responsable do 21 % do produto interior bruto de Galicia e de máis de 65.000 empregos directos”.

A Asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia, constituída en 1977, defende na actualidade os intereses comúns dos seus máis de 600 empresas asociadas, que representan as actividades crave do sector do metal e as súas tecnoloxías asociadas.