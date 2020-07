A Xunta e a Autoridade Portuaria de Vigo remiten ao Ministerio de Transportes o estudo que acredita a rendibilidade económica e social da Saída Sur e da conexión de Bouzas

A Xunta de Galicia e a Autoridade Portuaria de Vigo trasladan ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana o estudo que acredita a rendibilidade econ贸mica e social da Sa铆da Sur de Vigo e a conexi贸n do Porto de Bouzas.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel V谩zquez, e o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique L贸pez Veiga, mantiveron esta ma帽谩 unha xuntanza na que abordaron o resultado do estudo custo-beneficio da Sa铆da Sur e da conexi贸n do Porto. No encontro, asinaron unha carta para a s煤a remisi贸n conxunta ao Ministerio de Transportes dando traslado do estudo encargado pola Xunta.

O obxectivo 茅 po帽er en co帽ecemento do Goberno espa帽ol, que 茅 a quen lle compete promover e executar esta infraestrutura ferroviaria, o resultado da an谩lise realizada e, sobre a base das s煤as conclusi贸ns, solicitar o seu 鈥渋mpulso decidido”.

A Sa铆da Sur de Vigo consiste na prolongaci贸n de 15 quil贸metros do Eixe Atl谩ntico, desde a estaci贸n de Urzaiz ata a li帽a ferroviaria actual que vai ao sur, coa que conectar铆a no Porri帽o, ademais dun ramal, de 5 quil贸metros, que o unir铆a directamente coa terminal de Bouzas. Esta actuaci贸n supor铆a un investimento estimado de 496 mill贸ns de euros que, 谩 vista dos resultados do estudo, estar铆a plenamente xustificado pola s煤a enorme rendibilidade econ贸mica e social.

Actuaci贸n determinante para o Porto de Vigo

Concretamente, a construci贸n da Sa铆da Sur de Vigo permitir铆a ordenar e racionalizar a situaci贸n das li帽as e terminais ferroviarias da 谩rea de Vigo, onde coexisten d煤as estaci贸ns que captan tr谩ficos e operan de forma totalmente desordenada e paralela.

Ser铆a, ademais, determinante para a actividade do Porto de Vigo. O estudo calcula un crecemento de movementos de 240.000 novas toneladas ao ano, 茅 dicir, un 6% m谩is, fortalecendo a carga e descarga da automoci贸n e reforzando as relaci贸ns con Mangualde, Madrid, Zaragoza e Palencia.

Supor铆a un aforro de m谩is de 9 mill贸ns de quil贸metros de transporte en cami贸n de forma que, en 20 anos, se reducir铆an nun 80% as emisi贸ns asociadas ao movemento das mercador铆as.

Isto contribuir铆a ao impacto que se prev茅 para a Sa铆da Sur sobre o PIB de Vigo e a s煤a creaci贸n de emprego, ademais dos beneficios 谩 poboaci贸n asociados 谩 reduci贸n de tempos de viaxes e 谩 eliminaci贸n de transbordos.

Por todos estes motivos, salientou Ethel V谩zquez, 鈥渁 Xunta e a Autoridade Portuaria de Vigo trasladamos hoxe conxuntamente ao Goberno de Espa帽a o estudo que acredita a enorme rendibilidade econ贸mica e social da Sa铆da Sur e da conexi贸n ferroviaria do Porto, xunto coa nosa solicitude para que se impulse, con determinaci贸n鈥, co obxectivo, dixo, de 鈥渄otar ese proxecto da madurez t茅cnica que o Ministerio di que 茅 necesaria para optar aos fondos europeos que permitan materializalo鈥.

Ethel V谩zquez lembrou a 鈥渁lianza de 茅xito鈥 constitu铆da entre o Goberno galego, as instituci贸ns portuarias e as organizaci贸ns empresariais, en colaboraci贸n coas Comunidades de Asturias e Castela e Le贸n en defensa do posicionamento de Galicia e do Noroeste nos corredores europeos de transporte. 鈥淴untos conseguimos que se corrixise o erro hist贸rico que deixaba o Noroeste f贸ra do Corredor Atl谩ntico de Mercador铆as鈥, sinalou. 鈥淎gora queremos acadar unha mellora real e efectiva da nosa rede ferroviaria e das capacidades lox铆sticas鈥 e 鈥渃ompartimos que unha das actuaci贸ns m谩is estrat茅xicas e con maior proxecci贸n lox铆stica 茅 a execuci贸n da Sa铆da Sur ferroviaria鈥, conclu铆u.