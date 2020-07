A Xunta e a ONCE presentan dous cupóns dedicados ao Día de Galicia e á accesibilidade no Camiño de Santiago

O conselleiro de Cultura e Turismo en funcións, Román Rodríguez, e o delegado territorial da ONCE en Galicia, Manuel Martínez, presentaron hoxe dous novos cupóns dedicados ao Día de Galicia e á accesibilidade no Camiño de Santiago que coincidirán cos sorteos do propio 25 de xullo e o 5 de agosto, respectivamente. Fixérono no marco dun acto no que tamén participou a comisaria do Xacobeo 2021, Cecilia Pereira, e o presidente do Consejo Territorial da ONCE en Galicia, Carlos Fernández.