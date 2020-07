A Xunta e o Norte de Portugal analizan o Plan de reactivación da cooperación transfronteiriza

O director xeral de Relaci贸ns Exteriores e coa UE, Jes煤s Gamallo, reuniuse hoxe en Vigo coa vicepresidenta da Comisi贸n de Coordinaci贸n e Desenvolvemento do Norte de Portugal (CCDR-N), Ester Silva.

Na reuni贸n analiz谩ronse as propostas e achegas que est谩n a ser inclu铆das no Plan de reactivaci贸n 谩 cooperaci贸n de proximidade, un documento elaborado en coordinaci贸n con todos os actores da cooperaci贸n transfronteiriza que persegue paliar o impacto do peche, durante varios meses, da fronteira entre Espa帽a e Portugal por mor da crise do sanitaria da covid-19.

Ao encontro tam茅n asistiron Xos茅 Lago e Gra莽a Fonseca, director e subdirectora da Agrupaci贸n Europea de Cooperaci贸n Territorial (AECT) da Eurorrexi贸n, respectivamente, que se celebrou na sede desta organizaci贸n en Vigo. Tam茅n participou Pedro Figueredo, xefe de Divisi贸n de Coordinaci贸n de Proxectos e Redes Institucionais na CCDR-N.

Tr谩tase da terceira das reuni贸ns mantidas para elaborar o Plan de reactivaci贸n na fronteira Galicia-Norte de Portugal, elaborado pola AECT da Eurorrexi贸n. A primeira celebrouse no concello de Tomi帽o o pasado 18 de xu帽o e a segunda tivo lugar na Eurocidade Chaves-Ver铆n o 2 de xullo.

A AECT da Eurorrexi贸n foi constitu铆da pola Xunta de Galicia e a Comisi贸n de Coordinaci贸n e Desenvolvemento Rexional do Norte de Portugal para impulsar a cooperaci贸n transfronteiriza entre os dous territorios. Comezou a funcionar en 2010 e foi a primeira que se se constitu铆u na Pen铆nsula Ib茅rica e a terceira do territorio europeo.

Nos 煤ltimos anos lev谩ronse a cabo proxectos como o Iacobus, de intercambio de estudantes e docentes da Eurorrexi贸n, ou o programa Nortear, de intercambios culturais.