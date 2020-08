A Xunta e os empresarios de ocio nocturno traballarán nun protocolo de reactivación para cando a situación sanitaria permita a reapertura

A Xunta de Galicia e os empresarios de ocio nocturno traballar谩n nun protocolo de reactivaci贸n para cando a situaci贸n sanitaria permita a reapertura dos locais. Foi unha das decisi贸ns acordadas no encontro con representantes do sector celebrada esta tarde. Ese protocolo incluir谩 as condici贸ns e as fases nas que se producir谩 esa reapertura.

Na reuni贸n participaron o vicepresidente da Xunta en funci贸ns, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Econom铆a, Emprego e Industria en funci贸ns, Francisco Conde. Tam茅n asistiron representantes da Conseller铆a de Sanidade, da Direcci贸n Xeral de Emerxencias e Interior e da Direcci贸n Xeral de Comercio. Tanto a Xunta como os empresarios coincidiron en que os locais deben abrirse cando sexa sanitariamente seguro.

Ademais, a Administraci贸n auton贸mica comprometeuse a estudar que as terrazas destes locais podan empezar a funcionar antes da reapertura do seu espazo interior, cumprindo en todo caso as mesmas condici贸ns e horario de peche que te帽en as de bares e restaurantes, ao igual que ocorreu durante o proceso de desescalada. A Xunta tam茅n estudar谩 xunto aos representantes do sector as v铆as de financiamento dispo帽ibles.

C贸mpre lembrar que o peche dos establecementos de ocio nocturno, isto 茅 discotecas, salas de baile e bares de copas, 茅 unha medida que se tomou no conxunto de Espa帽a polo Ministerio de Sanidade, en coordinaci贸n coas comunidades aut贸nomas, para conter o avance da pandemia.