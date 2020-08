A Xunta financia 86 propostas planificadas e protagonizadas pola mocidade ao abeiro do programa Iniciativa Xove

A Xunta de Galicia financia, ao abeiro do programa Iniciativa Xove, 86 proxectos liderados pola xuventude e nos cales as persoas novas son as protagonistas, a través da participación activa na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas. O  Diario Oficial de Galicia  (DOG) publica hoxe a resolución das axudas que contan cun orzamento global de 400.000 euros e benefician directamente a 430 mozas e mozos como promotores das iniciativas.

O programa Iniciativa Xove diríxese tanto a organizacións xuvenís como a grupos informais de mozas e mozos que desexen realizar unha iniciativa xuvenil. Estes deberán estar formados por un mínimo de cinco e un máximo de oito persoas con idades comprendidas entre os 18 e os 30 anos. As asociacións e grupos informais beneficiarios destas achegas económicas terán un prazo de dez días para solicitar un anticipo do 80% da cantidade outorgada. O período para a realización dos proxectos comezou o 1 de xaneiro e remata o vindeiro 15 de outubro.

Este ano, como novidade, engadiuse como temática prioritaria os proxectos orientados á posta en valor e promoción do Camiño de Santiago e o fenómeno Xacobeo; así como as iniciativas centradas na promoción de actitudes e hábitos sustentables e na concienciación sobre o cambio climático.

Tamén se deu prioridade aos proxectos relacionados co emprendemento e a empregabilidade; a difusión de hábitos saudables e prevención de condutas de risco ou violentas entre a poboación xuvenil; a promoción de actitudes creativas e innovadoras; e o fomento da inclusión social e laboral, así como da accesibilidade das mozas e mozos pertencentes a colectivos con dificultades de integración ou especialmente vulnerables.

Así mesmo, co programa Iniciativa Xove tamén se apoian proxectos vinculados ao sector das Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC); o fomento da participación e empoderamento das mulleres novas; a posta en valor do patrimonio cultural e natural; e a dinamización do medio rural e da lingua galega entre a xente nova.

A Xunta de Galicia investiu preto de seis millóns de euros desde a posta en marcha do programa Iniciativa Xove no 2010. Este orzamento permitiu financiar máis de 1500 proxectos promovidos por mozas e mozos, sexa a través de asociacións e entidades xuvenís como de grupos informais. Así, neste tempo, as persoas beneficiarias directamente como promotores supera as 7500.