A Xunta impulsa a mellora da eficiencia enerxética do centro de saúde de Mondariz

As Conseller├şas de Econom├şa, Emprego e Industria e de Sanidade impulsan un acordo marco para o desenvolvemento de proxectos de enerx├şas renovables nun total de 28 centros de sa├║de da Comunidade que permitir├ín mellorar a eficiencia enerx├ętica dos edificios e importantes aforros nas s├║as facturas enerx├ęticas. Entre os beneficiados at├│pase o centro de sa├║de de Mondariz.

O acordo conta cun orzamento de 1,5MÔéČ, dos que 1,2 ser├ín financiados polo Inega, e permitir├í ao Sergas aforrar ao redor de 100.000 euros anuais nos custos enerx├ęticos grazas ao desenvolvemento de 25 proxectos de biomasa e outros tres de aerotermia. O investimento previsto na obra deste centro ser├í de 60.000 euros, permitindo unha reduci├│n de emisi├│ns ao ano de 10,76 toneladas.

En concreto, substitu├şrase o sistema actual deste centro que utiliza gas├│leo por unha caldeira de biomasa.

Este acordo enm├írcase nos proxectos de enerx├şas renovables que a Xunta est├í impulsando en edificios da administraci├│n p├║blica auton├│mica, como xa se fixo coa sinatura doutros acordos marco coas Conseller├şas de Educaci├│n, de Pol├ştica Social ou de Turismo dentro da aposta decidida do Goberno galego por fomentar un cambio cultural no que se prioricen tanto o uso das enerx├şas renovables como actuaci├│ns e h├íbitos tendentes ao aforro enerx├ętico. Deste xeito, ademais destes proxectos tam├ęn se convocan axudas dirixidas a familias, empresas e entidades locais e sen ├ínimo de lucro.

Neste sentido, destaca a Estratexia da biomasa posta en marcha no ano 2014, co obxectivo de promover o uso deste recurso limpo, aut├│ctono e renovable co que se conseguen aforros de ata o 60% con respecto a outras fontes de enerx├şa como o gas├│leo, ademais de po├▒er en valor o monte galego, favorecendo a xesti├│n forestal. Esta Estratexia xa ten permitido, no per├şodo 2014-2019, apoiar a instalaci├│n de 7000 caldeiras con aforros de 14MÔéČ anuais.