A Xunta impulsa un Plan de formación para xestores culturais centrado na transformación dixital

A Xunta e a Asociaci贸n Galega de Profesionais da Xesti贸n Cultural (AGPXC) impulsan un Plan de formaci贸n dirixido a mellorar as competencias dixitais dos traballadores deste sector. Tr谩tase dunha iniciativa recollida no Plan de Reactivaci贸n dos sectores cultural e tur铆stico impulsado polo Goberno galego para favorecer a recuperaci贸n destas industrias tras a crise sanitaria.

O proxecto, froito dun convenio de colaboraci贸n entre a AGPXC e o Goberno galego, incl煤e a celebraci贸n de sete cursos tem谩ticos en li帽a entre os meses de setembro e decembro que se ofertar谩n de xeito independente. Con todo, o pr贸ximo m茅rcores 29 de xullo ter谩 lugar unha presentaci贸n telem谩tica desta iniciativa a trav茅s da web xestoresculturais.gal na que participar谩 o director xeral de Pol铆ticas Culturais, Anxo M. Lorenzo. Os cursos estar谩n impartidos por especialistas docentes e contar谩n cunha orientaci贸n totalmente pr谩ctica, co obxectivo de que os participantes poidan, ao remate das sesi贸ns, identificar e aplicar as estratexias e ferramentas dixitais m谩is adecuadas aos obxectivos, contidos e equipos da s煤a entidade.

Ademais, a metodolox铆a ser谩 totalmente online, permitindo unha aprendizaxe flexible ao ritmo do alumnado. O n煤mero m铆nimo de participantes ser谩 de 20 persoas e o m谩ximo de 80. En paralelo, habilitarase un servizo de atenci贸n telem谩tica de 10,00h a 18,00h. para resolver calquera d煤bida dos usuarios sobre a plataforma.

A trav茅s desta iniciativa, o Goberno galego busca dotar ao sector dos xestores culturais de ferramentas para adaptar as s煤as competencias e as s煤as actividades ao actual escenario de transformaci贸n dixital da cultura. Esta nova realidade trae consigo a necesidade de co帽ecer novas t茅cnicas para a creaci贸n de contidos na rede, a aplicaci贸n de t茅cnicas de informaci贸n e alfabetizaci贸n de datos e o desenvolvemento de novos mecanismos de comunicaci贸n e colaboraci贸n.

Dirixido a profesionais ou desempregados

Os cursos estar谩n dirixidos a profesionais do sector cultural, tanto p煤blico como privado, a persoas desempregadas con experiencia ou formaci贸n no sector cultural, a alumnado de cursos de especializaci贸n e m谩ster cunha orientaci贸n profesional cara este eido. O obxectivo das sesi贸ns ser谩 identificar e reflexionar en torno aos desaf铆os que sup贸n a progresiva dixitalizaci贸n da cultura, as铆 como actualizar as competencias dos profesionais neste contexto global.

Entre os asuntos que se abordar谩n nas diferentes formaci贸ns destacan materias como a propiedade intelectual na xesti贸n e creaci贸n dixital, o m谩rketing cultural no mundo dixital, as ferramentas dixitais para proxectos creativos, a comunicaci贸n e colaboraci贸n en contornas dixitais, o desenvolvemento de audiencias ou a participaci贸n cultural en tempos de distancia social.