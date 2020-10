A Xunta informará semanalmente da situación epidemiolóxica dos concellos segundo o nivel de casos novos

O presidente do Goberno galego, Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o, avanzou hoxe que a Xunta informar√° semanalmente da situaci√≥n epidemiol√≥xica dos concellos segundo o nivel de casos novos e co obxectivo de que cada un deles poida ver como evoluciona a pandemia no seu √°mbito municipal, preservando ademais o dereito √° confidencialidade da historia cl√≠nica.

A tal efecto, Feij√≥o explicou que se elaborar√°n dous mapas, un para os casos acumulados nos √ļltimos 7 d√≠as e outro para os casos acumulados nos √ļltimos 14 d√≠as, establec√©ndose os niveis de alerta ‚Äďverde, amarelo, laranxa e vermello- segundo os concellos de menos de 50.000 habitantes e os de m√°is de 50.000.

Deste xeito, para os concellos de menos de 50.000 habitantes estableceranse as cores: verde para menos de 7 casos novos √° semana; amarelo para entre 7 e 13 casos novos √° semana; laranxa para entre 14 e 20 casos novos √° semana; e vermello para m√°is de 20 casos novos √° semana.

No caso dos concellos de m√°is de 50.000 habitantes, establecerase: o verde para os que te√Īan menos de 28 casos novos √° semana por 100.000 habitantes; amarelo para entre 28 e 55 casos novos √° semana por 100.000 habitantes; laranxa para entre 56 e 111 casos novos √° semana por 100.000 habitantes; e vermello para m√°is de 111 casos novos √° semana por 100.000 habitantes.

‚ÄúDesta clasificaci√≥n sair√≠an dous mapas: un aos 7 d√≠as e outro aos 14 d√≠as, onde se indicar√°n con car√°cter xeral que concellos est√°n nunha situaci√≥n tranquila, cales avanzan cara a unha situaci√≥n m√°is preocupante, cales est√°n nunha situaci√≥n m√°is comprometida e cales nunha situaci√≥n que pode dar lugar a restrici√≥ns‚ÄĚ, engadiu Feij√≥o, precisando que esta informaci√≥n se far√° p√ļblica na web da Conseller√≠a de Sanidade.

Durante unha reuni√≥n co presidente da Federaci√≥n Galega de Municipios e Provincias, Alberto Varela, o presidente da Xunta aseverou que ‚Äúse a colaboraci√≥n √© imprescindible en momentos ordinarios, faise absolutamente imprescindible nos momentos excepcionais como o provocado por esta pandemia‚ÄĚ.

Nesta li√Īa, o titular do Goberno galego confirmou a decisi√≥n de convocar ‚Äúde forma inmediata‚ÄĚ unha nova reuni√≥n da Comisi√≥n Galega de Cooperaci√≥n Local, recordando que nos √ļltimos anos se lograron importantes consensos en materias como: a convocatoria √ļnica de polic√≠as locais, a Axenda Social √önica, o Plan marco de mellora de Cami√Īos, o Pacto pola paisaxe; ou o reparto e recursos adicionais do Fondo de Cooperaci√≥n Local.

Sobre este √ļltimo punto, despois de co√Īecer onte algunhas li√Īas mestras por parte do Goberno central e se ben a√≠nda faltan datos para poder elaborar os orzamentos auton√≥micos para 2021, Feij√≥o adiantou o compromiso coa Fegamp de celebrar unha xuntanza, antes de presentalos, para concretar o alcance e contido do Fondo de Cooperaci√≥n Local para o vindeiro ano.

Durante a s√ļa intervenci√≥n, o titular da Xunta destacou que ao longo da √ļltima d√©cada os concellos galegos percibiron por este concepto m√°is de 1.300 mill√≥ns de euros; ‚Äúe agora √© preciso avanzar nos criterios de reparto para 2021‚ÄĚ, dixo, incidindo en que a intenci√≥n do Executivo auton√≥mico √© seguir a priorizar proxectos dirixidos a competencias de interese compartido.

‚ÄúA auga √© un tema prioritario nesta lexislatura‚ÄĚ, subli√Īou Feij√≥o, facendo fincap√© na necesidade de avanzar no Pacto da auga, refer√≠ndose √° proposta da creaci√≥n dunha empresa p√ļblica para xestionar o abastecemento e o saneamento, de com√ļn acordo cos concellos e coas deputaci√≥ns.

Ao longo da reuni√≥n, Feij√≥o destacou tam√©n os avances para pechar o mapa de resposta ante as emerxencias; a colaboraci√≥n para erradicar a vespa velutina; a convocatoria √ļnica para a provisi√≥n de vacantes de Polic√≠a Local, √° que xa se sumaron 81 concellos; o Pacto dos alcaldes para o clima e a enerx√≠a, ‚Äúno que invitamos √° adhesi√≥n de todos os concellos‚ÄĚ; a iniciativa Doing Business, √° que xa est√°n adheridos 133 concellos; e o Plan de transporte p√ļblico, no que a Xunta agarda contar coa implicaci√≥n de todos as Administraci√≥ns para acadar o 100% de funcionamento.

Por √ļltimo, o titular da Xunta e o presidente da Fegamp abordaron a reduci√≥n dr√°stica nos servizos ferroviarios, destacando as suspensi√≥ns que afectan aos Feve Ferrol-Ribadeo, ao Eixo Atl√°ntico, √°s conexi√≥ns Ourense-Monforte-Lugo e √°s viaxes a Madrid, Barcelona e Pa√≠s Vasco. Ademais de manterse pechado o servizo de venda de billetes nalgunhas estaci√≥ns.