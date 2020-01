A Xunta inicia a tramitación do Ifevi a través da Lei 3 e solicita ao Concello que emita o seu informe para poder avanzar no proxecto O Goberno autonómico espera que o Concello envíe toda a documentación da que dispón, e que faga chegar o informe desfavorable de Navegación Aérea polo cal manifestou que non puido tramitalo, xa que se trata dun dos organismos que tería que informar favorablemente no procedemento autonómico