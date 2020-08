A Xunta inviste preto de 90.000 euros nuncha trintena de accións de formación e capacitación no ámbito cultural

A Xunta de Galicia destina 88.000 euros a unha trintena de iniciativas de formaci贸n continua e capacitaci贸n profesional no marco do seu Plan de reactivaci贸n do sector cultural fronte aos efectos a covid-19. Este investimento distrib煤ese entre cadanseu convenio de colaboraci贸n con catro das asociaci贸ns empresariais m谩is representativas nos seus respectivos 谩mbitos: Asociaci贸n Galega de Produtoras Independentes (Agapi) en audiovisual, Asociaci贸n de Empresas Tecnol贸xicas e Servizos Audiovisuais de Galicia (Agatec), Asociaci贸n Galega de Empresas Musicais (AGEM) e Asociaci贸n Galega de Empresas de Artes Esc茅nicas (Escena Galega).

As actividades por elas programadas suman unha ampla e moi variada oferta formativa, que se desenvolver谩 ao longo deste segundo semestre do ano, tanto de xeito presencial como en li帽a. Ref贸rzase as铆 o habitual apoio que, neste eido, se lle v茅n prestando ao asociacionismo profesional nos eidos audiovisual, esc茅nico, musical e de servizos t茅cnicos para a cultura, tendo en conta o necesario proceso de adaptaci贸n das s煤as empresas ao contexto provocado pola crise sanitaria.

M谩is de 80 empresas

Neste sentido, os convenios asinados polo director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) cos respectivos presidentes das catro asociaci贸ns, que aglutinan m谩is de 80 empresas de toda Galicia, fan fincap茅 nesta situaci贸n e na importancia de impulsar as propostas de formaci贸n e de capacitaci贸n profesional, as铆 como os programas de consultor铆a e asesoramento, como ferramentas para lograr unha mellor eficiencia no seu funcionamento e para o mantemento, adaptaci贸n e viabilidade das s煤as estruturas.

No caso de Agapi, o seu proxecto formativo c茅ntrase na parte econ贸mica dos proxectos audiovisuais, a trav茅s dunha xornada en li帽a sobre os plans de financiamento, prevista para novembro, ademais de desenvolver durante estes meses un servizo de consultor铆a individualizada para empresas galegas do sector.

Pola s煤a banda, Agatec organizar谩 durante os meses de setembro e outubro na Cidade da Cultura de Galicia tres cursos te贸rico-pr谩cticos especialmente pensados para persoal t茅cnico e directivo no 谩mbito dos servizos tecnol贸xicos e de alugueiro de equipos para espect谩culos e eventos culturais: electricidade para a montaxe de eventos, rigging e estruturas esc茅nicas, e v铆deo e pantallas multimedia.

A Asociaci贸n Galega de Empresas Musicais (AGEM) ten previsto un intenso calendario formativo, que levar谩 a cabo durante os vindeiros meses tanto en li帽a como de xeito presencial. Na primeira modalidade, ins铆rense 10 cursos de tem谩ticas moi variadas (contro de accesos: biometr铆a, biocidas: tipos e m茅todos de loita, Indesign: cat谩logos multimedia, AutoCAD, ingl茅s en varios niveis, intelixencia emocional e autocontrol en situaci贸ns de emerxencia, community manager, reglamento europeo de protecci贸n de datos, e xesti贸n lox铆stica), mentes que a presencial abordar谩 diferentes facetas da organizaci贸n de concertos, festivais e outros encontros musicais a trav茅s de nove propostas: planificaci贸n, organizaci贸n e control de eventos, manipulaci贸n de cargas con equipos de elevaci贸n, recurso preventivo, traballos en altura, carretilleiro, plataforma elevadora, sketchup, primeiros auxilios e contraincendios.

Por 煤ltimo, Escena Galega dese帽ou catro acci贸ns formativas centradas nas normativas estatais aplicadas 谩s artes esc茅nicas, no programa Access como ferramenta ofim谩tica, en diferentes convocatorias de axudas p煤blicas dentro e f贸ra do 谩mbito auton贸mico e na fase da xustificaci贸n das subvenci贸ns anuais 谩 creaci贸n esc茅nica, que a Conseller铆a de Cultura e Turismo xestiona a trav茅s da Agadic. Ao tempo, habilitarase un servizo de consultor铆a para asesorar as empresas asociadas fronte aos cambios e efectos da crise sanitaria no sector esc茅nico.