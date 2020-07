A Xunta levará a cabo obras de reparación de emerxencia na Ponte de Mondariz, na estrada autonómica PO-254

A Xunta, a trav茅s da Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade, levar谩 a cabo obras de reparaci贸n de emerxencia na ponte de Mondariz, na estrada auton贸mica PO-254, nos termos municipais de Mondariz e Mondariz-Balneario.

A intervenci贸n ten como obxectivo reforzar o nivel de seguridade da ponte e anticiparse a posibles problemas que poidan xurdir por mor de deterioros identificados na s煤a estrutura.

O pasado d铆a 1 de xullo realizouse unha inspecci贸n principal na ponte de Mondariz , no marco dos labores rutineiros do Programa de inspecci贸ns en pontes e obras de paso que ten en marcha a Xunta. Esta inspecci贸n aconsella a intervenci贸n para reforzar a seguridade e garantir a conservaci贸n da estrutura, xa que non corrixir os deterioros observados poder铆a supo帽er unha reduci贸n da capacidade portante da ponte.

Estes traballos de reparaci贸n da ponte de Mondariz supor谩n un investimento da Xunta de 1,4 mill贸ns de euros tendo en conta, tanto a s煤a execuci贸n material, estimada en preto de 1,1 mill贸n de euros, como a asistencia t茅cnica para o dimensionamento das actuaci贸ns que se deben levar a cabo, as comprobaci贸ns estruturais e o seguimento do desenvolvemento dos traballos. A actuaci贸n conta cun prazo de execuci贸n de 6 meses.

As intervenci贸ns de reparaci贸n, mellora e conservaci贸n dos elementos estruturais da ponte de Mondariz obrigar谩n a desviar o tr谩fico, previsiblemente desde o luns, polo antigo treito da estrada auton贸mica PO-254, evitando afecci贸ns maiores aos usuarios. Por茅n ser谩 preciso habilitar desv铆os para o tr谩nsito do tr谩fico pesado, que estar谩n debidamente sinalizados.

Esta mesma ma帽谩, o director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Men茅ndez, informou aos alcaldes de Mondariz e Mondariz-Balneario da situaci贸n e dos traballos de reparaci贸n de emerxencia que se van executar.

A ponte de Mondariz est谩 situada no punto quilom茅trico 8+540 da PO-254, entre os termos municipais de Mondariz e Mondariz-Balneario. 脡 de tipo arco atirantado met谩lico dun 煤nico van, 59 metros de luz e taboleiro cunha largura de 13 metros. Consta de dous arcos met谩licos cun tirante inferior.

Para corrixir os deterioros observados na estrutura durante a inspecci贸n, realizaranse estudos concretos que determinar谩n cuantitativamente e con exactitude o alcance das deficiencias e comprobarase o estado de resistencia do taboleiro met谩lico. En paralelo, comezaranse a definir as actuaci贸ns que 茅 preciso acometer, realizando os c谩lculos estruturais precisos para realizar os labores sobre a ponte, execut谩ndoas ao mesmo tempo.