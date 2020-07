A Xunta licita as obras de instalación do sistema de regulación do caudal ecolóxico na presa de Baiona

A Conselleira de Infraestruturas e Mobilidade licita hoxe as obras de instalaci贸n do sistema de regulaci贸n do caudal ecol贸xico na presa de Baiona.

A Plataforma de contratos p煤blicos de Galicia publica xa a licitaci贸n desta actuaci贸n por un investimento duns 270.000 euros.

As empresas interesadas en executar os traballos de mellora destas instalaci贸ns no termo municipal de Baiona poden presentar as s煤as ofertas ata o 31 de agosto. As obras te帽en un prazo de execuci贸n de 5 meses.

Entre os traballos para mellorar as condici贸ns de regulaci贸n desta presa prox茅ctase a posta en funcionamento dunha derivaci贸n sobre unha das d煤as li帽as de desaugue de fondo existentes, sobre a que dispor unha v谩lvula de comporta e outra de regulaci贸n que permita a s煤a regulaci贸n nun rango entre 270 l/s y 10 l/s.

As actuaci贸ns incl煤en a instalaci贸n na c谩mara de v谩lvulas dun sistema de calefacci贸n, para evitar condensaci贸ns, a mellora do sistema de auscultaci贸n mediante a substituci贸n da pantallas de display de diversos aforadores, as铆 como a incorporaci贸n de novos man贸metros, un elong谩metro telesc贸pico dixital. Tam茅n se renovar谩 completamente o cadro e o sensor en dous aforadores.

Os traballos permitir谩n ademais a mellora da carpinter铆a met谩lica, a limpeza do paramento do aliviadero da presa, retirando a vexetaci贸n do seu interior, e a rehabilitaci贸n do tramos do cami帽o de coroaci贸n que presentan armaduras sen recubrimento.

Finalmente procederase a desmontaxe e retirada completa das plataformas met谩licas existentes no paramento de augas abaixo do dique da presa.