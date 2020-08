A Xunta non prevé aumentar o persoal de limpeza para a axeitada desinfección dos centros de ensino

A consellar铆a de Educaci贸n non prev茅 o aumento de persoal de limpeza nos seus centros educativos. As铆 o denuncia a CIG-Administraci贸n Auton贸mica, que alerta de que as escolas de Infantil, Primaria, institutos de ESO, Bacharelato, educaci贸n especial, escolas oficiais de idiomas, conservatorios e Formaci贸n Profesional da Xunta de Galiza 鈥渧an abrir as portas sen a seguridade suficiente fronte ao COVID-19 ao non poder garantirse a hixiene, desinfecci贸n e limpeza axeitada das s煤as instalaci贸ns鈥.

Para a CIG-Administraci贸n Auton贸mica 茅 inasumible o聽 鈥淧rotocolo鈥 que pretende a Xunta impor porque aumenta as tarefas de limpeza sen aumentar o cadro de persoal. 鈥淐o traslado dunha persoa de tarde para tarefas COVID para a ma帽谩 prov贸case que, na pr谩ctica, non se dea feito unha limpeza ordinaria pola tarde e moito menos unha limpeza COVID鈥 afirma a responsable nacional, Zeltia Burgos.

A este respecto aclara que Educaci贸n pretende, segundo se desprende do protocolo, que haxa persoal nos centros polas ma帽as, durante aproximadamente 3 horas cada d铆a, e que se limpen determinadas zonas varias veces no d铆a. Por iso preg煤ntase 鈥渜uen vai facer a limpeza de tarde se se traslada unha persoa para a ma帽谩, se antes este persoal xa ti帽a unha elevad铆sima carga de traballo e non lle sobraba tempo de xornada para facer m谩is?鈥

Limpeza covid

Na limpeza COVID hai que facer un varrido e fregado de todas as superficies, como se se tratara dunha limpeza xeral, pero nun s贸 d铆a. Como exemplo Burgos explica que nun instituto medio de 700 alumnos/as hai 3 limpadoras/es para 2 entradas, 3 laboratorios, 1 biblioteca, 6 zonas de ba帽os cos seus servizos e duchas, pavill贸n e ximnasio, sal贸n de actos, secretar铆a, conserxer铆a, sala de atenci贸n 谩s familias, zona de despachos de direcci贸n e despachos de departamentos, sala de profesorado, patio cuberto e beirarr煤as de acceso.

Ante este listado abrumador de labores, a responsable nacional da CIG-Administraci贸n Auton贸mica preg煤ntase se realmente 鈥減oden d煤as persoas limpar todas as superficies de contacto cada d铆a e, algunhas delas, varias veces ao d铆a鈥.

O ratio actual de persoal de limpeza nos centros educativos 茅 de 1800m/ limpadora e en base a isto des茅帽ase o cadro de persoal. Nel est谩n inclu铆dos servizos cos wc, alicatados, mesas, cadeiras, ventas, portas, manillas, mamparas e cristaleiras de conserxer铆a, laboratorios con cada fregadeiro e banqueta, estanter铆as, mesas da sala de profesorado, taquillas, entradas, sala de comedor ou cafeter铆a, patios…鈥漊n traballo xa de por si duro e mal valorado, para o que, desde a CIG, levamos anos pedindo a s煤a revisi贸n e que agora co COVID non s贸 non se revisa e aumenta o persoal sen贸n que se incrementa a carga de traballo, por parte da conseller铆a de Educaci贸n con autoritarismo e sen ter en conta ao persoal afectado, nin 谩 s煤a representaci贸n legal e mesmo obviando aos Comit茅s de Seguridade e Sa煤de laboral鈥, denuncia.

A responsable nacional da CIG-Administraci贸n Auton贸mica asegura, ademais, que este persoal non recibiu formaci贸n algunha en materia de prevenci贸n fronte ao COVID, nin se sabe de que EPIs van dispor, sobre todo para limpar zonas de alta concentraci贸n de virus, como poden ser os WC e lavabos ou se dispor谩n de servizo de lavandar铆a para desinfectar a s煤a roupa de traballo.

Por iso, diante desta situaci贸n, a CIG-Administraci贸n Auton贸mica concl煤e que estamos diante dunha 鈥渄esfeita鈥 que 鈥渄eixa en grave risco ao colectivo de traballadoras e traballadores m谩is vulnerable fronte ao COVID鈥.