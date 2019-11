A Xunta ofrece ás universidades da Crusoe impulsar encontros na UE ante o novo marco orzamentario europeo

A Xunta ofreceu ás universidades que se integran dentro da Conferencia de Reitores das Universidades do Suroeste de Europa (Crusoe) impulsar encontros en Bruxelas, con responsables da Comisión Europea, ante o novo marco orzamentario que se abre a partir do próximo ano na UE.

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou hoxe na rolda de prensa que se celebrou no marco do Comité Executivo da Conferencia de Reitores das Universidades do Suroeste de Europa (Crusoe). No acto tamén participaron o presidente da Crusoe e reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro; e o secretario xeral da Crusoe, Salustiano Mato; xunto con reitores e responsables doutras universidades.

Alfonso Rueda agradeceu o traballo que teñen realizado as universidades durante estes anos dentro da Crusoe e tamén para dotar de contido á Macrorrexión de rexións do Suroeste de Europa (Resoe). Este papel será aínda máis fundamental nos próximos anos, en tanto a nova Comisión Europea ten manifestado que apostará pola innovación e a educación, ademais de pola transición climática ou a dixitalización: todas elas áreas nas que o ámbito universitario ten moito que achegar.

En coordinación con esta nova etapa na Unión Europea, a Xunta aposta tamén por potenciar no próximo ano a Resoe e redefinir os seus grupos de traballo en consonancia coas novas prioridades que marca a Unión Europea.

Resoe

A Xunta impulsou e promoveu hai case dez anos e de forma pioneira a creación da Resoe. Inicialmente estaba constituída por Galicia, Castela e León e a Rexión Norte de Portugal. Posteriormente, foise ampliando coas incorporacións de Asturias, a Rexión Centro de Portugal e Cantabria. Polo tanto, actualmente está composta por catro comunidades autónomas de España e dúas rexións portuguesas. Estes territorios representan a preto de 13 millóns de habitantes e o 31,6% de extensión da Península Ibérica.

Entre os obxectivos da Resoe, están desenvolver e ampliar as posibilidades da cooperación territorial europea; deseñar fórmulas de cooperación flexibles e eficaces e fomentar o desenvolvemento da sociedade de coñecemento a través da investigación, a educación e as tecnoloxías da información.

Para avanzar nestes obxectivos, creáronse seis grupos de traballo: declive demográfico e envellecemento activo; competitividade industrial; educación, cultura e I+D+i (liderado por Galicia e que traballa en coordinación coa Crusoe); transportes e loxística; turismo; e emprego e mocidade