A Xunta outorgou axudas económicas a 505 vítimas de violencia de xénero durante o primeiro semestre, case un 30% máis

A Xunta concedeu no primeiro semestre do ano axudas económicas a 505 mulleres vítimas de violencia de xénero, o que supón 109 máis que no mesmo período do ano pasado (27,5% máis).

As√≠ o explicou hoxe a directora xeral de Avaliaci√≥n e Reforma Administrativa e secretaria xeral da Igualdade por delegaci√≥n, Natalia Prieto, quen, acompa√Īada da subdirectora xeral para o tratamento da violencia de x√©nero, Bel√©n Liste, deu conta do balance dos datos das axudas, servizos e recursos que o Goberno galego puxo a disposici√≥n das v√≠timas de violencia de x√©nero durante a primeira metade do ano. Un per√≠odo no que houbo que lamentar o asasinato de d√ļas mulleres: Manuela Iglesias, na Pastoriza, e Clara Exp√≥sito, en Lugo.

O primeiro semestre do ano estivo condicionado pola crise sanitaria e o Estado de Alarma. Durante este tempo, a Xunta puxo en funcionamento un Plan de reforzo de atenci√≥n √°s v√≠timas de violencia de x√©nero para garantir que tiveran √° s√ļa disposici√≥n os recursos necesarios: prestaci√≥ns econ√≥micas, apoio psicol√≥xico, asistencia dos CIM, e recursos de acollida. Neste per√≠odo, tam√©n se tomaron outras medidas de apoio adicionais como a ampliaci√≥n do bono alugueiro social para as v√≠timas de violencia de x√©nero.

Axudas económicas

Prieto explicou que, durante o primeiro semestre do ano, a Xunta outorgou axudas econ√≥micas a trav√©s das distintas li√Īas que ten habilitadas. As√≠, 319 mulleres foron beneficiarias da axuda de pagamentos mensuais, unha persoa m√°is que no mesmo per√≠odo de 2019; 182 mulleres recibiron unha axuda de pagamento √ļnico, o que sup√≥n 105 m√°is que na primeira metade de 2019; e 4 recibiron as indemnizaci√≥ns que se outorgan cando, tendo as mulleres dereito a indemnizaci√≥n por orde xudicial, non a reciben e, pola s√ļa causa, se produce unha situaci√≥n de precariedade econ√≥mica.

Ademais, en 2020 conced√©ronse axudas ao abeiro das novas li√Īas postas en marcha o ano pasado. Por unha banda, conced√©ronse indemnizaci√≥ns econ√≥micas a 2 fillos/as menores de v√≠timas mortais de violencia de x√©nero; as√≠ como 3 indemnizaci√≥ns √°s mulleres gravemente feridas que requiriron de hospitalizaci√≥n. Cada unha destas axudas ascende a 7.000 euros.

C√≥mpre lembrar que Galicia foi a primeira comunidade aut√≥noma en dispo√Īer dunha axuda econ√≥mica peri√≥dica e a √ļnica que a ten operativa de maneira ininterrompida ao longo de todo o ano, inclu√≠ndo ademais como beneficiarias dela √°s v√≠timas de trata de seres humanos con fins de explotaci√≥n sexual. En 2019 incorpor√°ronse tam√©n como beneficiarias √°s mulleres v√≠timas da violencia vicaria -cando a exparella asasina ao fillo-, pero non se rexistraron casos no que vai de ano en Galicia. A Xunta foi tam√©n pioneira na posta en marcha do programa de acompa√Īamento a menores orfos.

A maiores das axudas económicas, a Xunta tamén pon a disposición das vítimas outros recursos, como a atención psicolóxica, o Teléfono de Información á Muller, ou os Centros de Información á Muller, que o Goberno galego financia.

Dadas as circunstancias derivadas da crise sanitaria, na primeira metade do ano detectouse un especial incremento nas chamadas ao Teléfono de Información á Muller. Tamén aumentaron as consultas aos Centros de Información á Muller, que estiveron funcionando de forma telemática e mesmo de forma presencial para os casos de maior gravidade.

De feito, o Teléfono da Información á Muller recibiu nos primeiros seis meses 1.842 consultas, 477 máis que no mesmo período de 2019 que, o que en termos porcentuais se traduce nun incremento do 35%. A maioría das consultas estiveron relacionadas coa atención psicolóxica. Posteriormente, as máis numerosas foron sobre recursos e cuestións xurídicas.

En canto aos 82 Centros de Informaci√≥n √° Muller que hai en Galicia, atenderon no primeiro semestre 5.465 consultas, 779 m√°is que no mesmo per√≠odo do ano anterior (16,6% m√°is). Nestes centros, pr√©stase √°s mulleres atenci√≥n e acompa√Īamento de proximidade, as√≠ como orientaci√≥n psicol√≥xica, xur√≠dica e sociolaboral.

Atención psicolóxica

A atenci√≥n psicol√≥xica continuou funcionando, mesmo coas limitaci√≥ns do Estado de Alarma. As√≠, o programa de atenci√≥n psicol√≥xica a mulleres v√≠timas da violencia de x√©nero, aos seus fillos/as e persoas dependentes ao seu cargo atendeu a 624 persoas no primeiro semestre, unha cifra moi similar ao ano anterior, con s√≥ 32 persoas menos. Das 624 persoas beneficiarias, 434 foron mulleres, 167 menores, e 23 persoas dependentes. Tam√©n se seguiu prestando o programa ‚ÄėAbramos o c√≠rculo‚Äô, orientado a homes con problemas de control de violencia, que atendeu a 90 homes, 12 m√°is que en 2019.

Ambos programas préstanse en colaboración co colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Cómpre lembrar que, ademais, en Galicia existen outros mecanismos de atención psicolóxica, como a activación do grupo GIPCE (Grupo de intervención psicolóxica en catástrofes e emerxencias) cando ocorren casos de gravidade; ou a posibilidade de que accedan a estes servizos as persoas con discapacidade auditiva.

Rede galega de acollemento

Ademais de todos os recursos e servizos xa expostos, a Xunta conta tamén coa Rede Galega de acollemento. Nos primeiros seis meses do ano, as casas de acollida acolleron sucesiva e temporalmente a 142 persoas: 78 mulleres e 64 menores, un 13,4 por cento menos que no mesmo período do ano pasado. Deste total, 5 mulleres foron acollidas nos recursos alternativos (albergues e hoteis) que se habilitaron no marco do Plan de reforzo durante o Estado de Alarma, xa que presentaban unha casuística que precisaba dun tratamento diferenciado.

A Xunta tam√©n conta cun servizo de teletraducci√≥n, para facilitar que todas as mulleres poidan acceder a axuda e aos recursos que te√Īen √° s√ļa disposici√≥n. Este servizo, que est√° dispo√Īible en 51 idiomas distintos en 61 Centros de Informaci√≥n √° Muller (CIM), no Centro de Recuperaci√≥n Integral da Muller, en 11 ONGs e en todos os centros de acollida, usouse no primeiro semestre durante un total de 2.113 minutos, fronte aos 533 minutos do pasado ano. A maior√≠a das petici√≥ns foron para √°rabe, √°rabe marroqu√≠, franc√©s, ingl√©s e ruso.

Denuncias e medidas de protección

Na comparecencia de prensa, a secretaria xeral da Igualdade por delegaci√≥n informou tam√©n do n√ļmero de denuncias presentadas durante o primeiro trimestre de 2019, de acordo cos √ļltimos datos facilitados polo Consello Xeral do Poder Xudicial. Durante eses tres meses, present√°ronse 1.397 denuncias, a gran maior√≠a delas na provincia da Coru√Īa e Pontevedra. No mesmo per√≠odo do ano pasado, o n√ļmero de denuncias foi de 1.736.

Ademais, na primeira metade do ano os xulgados comunicaron un total de 536 medidas de protección. Un total de 625 mulleres contaron con protección móbil e 89 agresores tiveron un sistema telemático para cumprir a orde de afastamento.

Para rematar, Prieto recordou que desde 2013 o Goberno galego conta cun protocolo para o exercicio da acción popular por parte da Xunta nos procedementos penais en casos de morte por causa de violencia de xénero. Desde entón, son 18 os procedementos nos que se personou.