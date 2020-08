A Xunta pide ao Goberno e Alcoa que se sumen á senda do acordo: o primeiro a través do establecemento dun marco eléctrico estable e o segundo mediante a retirada do ERE

A Xunta pide ao Goberno e Alcoa que se sumen √° senda do acordo: o primeiro a trav√©s do establecemento dun marco el√©ctrico estable e o segundo mediante a retirada do ERE O conselleiro de Econom√≠a, Emprego e Industria en funci√≥ns, Francisco Conde, participou esta ma√Ī√° nunha reuni√≥n co grupo Liberty House na que se constatou que existe unha posible soluci√≥n e un plan industrial que permitir√≠a dar continuidade ao emprego