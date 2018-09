A Xunta pon á disposición dos veciños de Vigo e Nigrán a nova senda peonil e ciclista entre San Paio de Navia e A Ramallosa

Connect on Linked in

A nova senda peonil e ciclista que vai dende San Paio de Navia ata A Ramallosa xa está a disposición dos veciños. Así o asegurou hoxe o delegado da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, quen se achegou ata o devandito barrio vigués para comprobar a finalización dos traballos nesta zona.

Neste novo itinerario, que discorre pola PO-325 mellorando a conectividade e os accesos peonís da parroquia de Navia coa Avenida Ricardo Mella, a Consellería de Infraestruturas e Vivenda investiu preto de 300.000 euros. En canto as características deste tramo, comprendido entre a glorieta de intersección da VG-20 coa circunvalación de Vigo, ata o cruce coa rúa Muíños, López-Chaves detallou que conta cunha lonxitude de case 1,5 quilómetros e un ancho medio de 2 metros e aproveita ademais as beirarrúas preexistentes en pequenos tramos desta zona e na saída do PAU de Navia.

Segundo explicou, esta nova senda de San Paio de Navia únese co carril bici que comeza na zona de Coruxo e chega ata Baiona, enlazando aí coas novas actuacións proxectadas e coas xa executadas nas estradas autonómicas. En conxunto, dixo, habilitarase un completo itinerario peonil e ciclista de case 50 quilómetros de lonxitude, que percorrerá toda a zona costeira dende Vigo, pasando polo Val Miñor e atravesando Oia e O Rosal ata chegar A Guarda.

Esta actuación da Xunta, cofinanciada polo Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, está incluída no Plan de Sendas de Galicia que, para na comarca de Vigo se traduce na execución de 9 proxectos, 12,5 km de itinerarios e un investimento de 5 millóns de euros. Un plan que no caso concreto desta zona, xa se ten moi avanzado, con 4 sendas completamente rematadas, 2 en execución e as outras 2 en distintas fases de tramitación. O obxectivo sinalou o delegado territorial é avanzar nunhas estradas máis seguras e nas que convivan con garantías vehículos, peóns e ciclistas. En definitiva, “unha aposta real pola mobilidade sostible”.

O representante autonómico, non pasou por alto outras actuacións da Xunta Navia, coas que se pretende mellorar as conexións e as comunicacións do barrio e que se veñen sumar aos traballos de reurbanización e reparación de infraestruturas en catro rúas do polígono, así como ao ambicioso proxecto que ten para a zona, como é ampliación do Plan Parcial de Navia.

Precisamente, respecto ao Plan Parcial de Navia, cun investimento da Xunta superior aos 48 millóns de euros, López-Chaves indicou que se trata dunha actuación estratéxica en Vigo, xa que xerará actividade económica, dinamizará el sector da construción e, sobre todo, permitirá a construción de 1.600 vivendas protexidas nunha cidade con dificultades para crecer por outro lado, dada a carencia de Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Neste senso, recordou que a Xunta mantivo reunións coa plataforma de veciños á que lle trasladou a súa vontade de atender as demandas expostas na medida do posible e no marco do ámbito da actuación, “se ben estamos á espera de que o Concello nos traslade o fin do proceso de participación”. Así, insistiu en que a competencia da tramitación correspóndelle ao Concello, que é o que ten que trasladarlle a Administración autonómica as modificacións que se deben acometer para avanzar. “É o Goberno local o que debería explicar os motivos deste retraso. A Xunta fixo o traballo técnico, dispón dos recursos consignados e ten a vontade de atender ás demandas razoables”, concluíu.