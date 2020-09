A Xunta pon en marcha 13 novas casas niño para ofrecer un servizo de conciliación ás familias do rural

A Xunta publicou noĀ Diario Oficial de Galicia (DOG)Ā a resoluciĆ³n das axudas para a creaciĆ³n de 13 novas Casa niƱo no rural. Actualmente Galicia dispĆ³n de 68 destes recursos de conciliaciĆ³n en municipios de menos de 5000 habitantes. TrĆ”tase da quinta convocatoria desde que se puxo en marcha o programa, no ano 2016.

En concreto, as persoas beneficiarias proxectan a apertura de Casas niƱo en tres concellos da provincia da CoruƱa (Vilarmaior, Aranga e Moeche); outros tres da de Lugo (LƔncara, Navia de Suarna e Samos); cinco en Ourense (Cortegada, Castrelo do Val, Verea, Quintela de Leirado e San XoƔn de Rƭo) e outros dous en Pontevedra (Pazos de BorbƩn e Fornelos de Montes).

As Casas niƱo son un recurso de atenciĆ³n Ć” infancia para os concellos do rural que ofrecen unha atenciĆ³n totalmente gratuĆ­ta para as familias, prĆ³xima e individualizada aos mĆ”is pequenos. Cada centro pode acoller ata a cinco nenos. TrĆ”tase dun programa pioneiro que ten como obxectivo dotar a todos os concellos de Galicia dun servizo de conciliaciĆ³n.

As persoas beneficiarias teƱen un prazo de dez dĆ­as para aceptar a axuda. AsĆ­ mesmo, terĆ”n dous meses para achegar toda a documentaciĆ³n requirida se non o fixeron no momento da solicitude e acreditar que o inmoble onde se vai poƱer en marcha o servizo estĆ” acondicionado.