A Xunta pon en marcha novas medidas en centros residenciais para seguir facendo fronte á covid

O presidente do Goberno galego, Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o, adiantou hoxe, no Consello da Xunta, a posta en marcha de novas medidas en centros residenciais acordadas polo comit√© cl√≠nico de expertos para seguir facendo fronte a pandemia, e entre as que destacou un protocolo para regular as visitas aos usuarios de residencias en zonas afectadas pola covid para reducir o impacto do confinamento.

Conscientes de que a restrici√≥n da mobilidade e do contacto social ten repercusi√≥ns negativas nos maiores, especialmente na incidencia de s√≠ndromes xeri√°tricos; o illamento favorece a aparici√≥n de trastornos como ansiedade ou depresi√≥n; e as limitaci√≥ns de mobilidade favorecen o sedentarismo, podendo agravar deterioraci√≥ns cognitivas xa presentes, Feij√≥o confirmou a elaboraci√≥n dun protocolo que entrar√° en vigor os vindeiros d√≠as, con medidas para manter o equilibrio entre a necesidade de evitar os contaxios e manter a interacci√≥n entre os residentes e os seus seres queridos, a√≠nda que haxa restrici√≥ns no termo municipal onde se sit√ļa.

Deste xeito, o documento establece o límite das visitas a unha persoa por residente, cunha duración máxima dunha hora ao día e extremando as medidas de prevención.

Para realizar as visitas deberá solicitarse cita previa, os visitantes deberán estar no centro con antelación e se lles realizará unha avaliación para detectar posibles síntomas. Ademais, deberán desinfectar mans, respectar distancias e usar máscara.

Así mesmo, e se é posible, a visita terá lugar nun lugar aberto axardinado. E cando non, habilitarase unha sala específica cerca da entrada, ventilada con aire exterior e con circuítos de entrada e saída.

Nesta li√Īa, Feij√≥o subli√Īou que este protocolo tam√©n recolle que as persoas con discapacidade que realizan habitualmente sa√≠das durante a fin de semana ao domicilio familiar poidan seguir fac√©ndoo, realiz√°ndoselles un test cando volvan ao centro.

Nesta li√Īa, permitirase a presenza dos familiares e as especiais necesidades do paciente naqueles casos nos que, desgrazadamente, se atopen ao final das s√ļas vidas e cun desenlace inminente.

O presidente da Xunta confirmou ademais que o comité clínico está a traballar na elaboración dunhas instrucións para poder manter abertos os centros de día, aínda nos casos en que estean en zonas con restricións, sempre de acordo cun protocolo que entrará en vigor na próxima semana.

Por outra banda, e tam√©n ao respecto das residencias, destacou o establecemento dun plan de inspecci√≥n conxunta entre Sanidade e Pol√≠tica Social para inspeccionar todas as residencias da terceira idade, comezando polas que te√Īen m√°is de 100 internos. ‚ÄúImos intentar insistir na execuci√≥n e na supervisi√≥n dos protocolos √°s que est√°n sometidas as residencias da terceira idade de Galicia e os centros de discapacidade‚ÄĚ, destacou Feij√≥o.

Todo isto, coa finalidade de anticiparse e actuar con dilixencia, para evitar que o virus se propague, especialmente nun lugar tan vulnerable como as nosas residencias de maiores.

Feijóo referiuse tamén á posta en marcha de cribados constantes entre o persoal dos centros sociosanitarios. Así, cada 15 días faranse un cribado das 15.000 traballadores que están nas residencias e centros de discapacidade, é dicir, ao 100% do persoal. Adicionalmente, levarase a cabo unha mostraxe aleatoria entre os usuarios das 300 residencias de Galicia, para unha vez máis anticiparse e detectar posibles incidencias antes de que se produzan síntomas.