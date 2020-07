A Xunta pon en marcha o fondo de enerxía para autómos e pemes que, con máis de 17 millóns de euros, impulsará a competitividade a través do fomento das renovables e da eficiencia enerxética

O presidente do Goberno galego, Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o, destacou hoxe na rolda de prensa do Consello a posta en marcha do Fondo de enerx√≠a para aut√≥nomos e pemes que, dotado con 17,15 mill√≥ns de euros, ter√° como obxectivo impulsar a competitividade empresarial mediante axudas para o fomento das renovables e da eficiencia enerx√©tica.

Deste xeito, prevese unha mobilización de máis de 41 millóns de euros e uns aforros económicos de máis de 9 millóns de euros nas facturas enerxéticas anuais; ademais dun aforro enerxético cada ano equivalente ao consumo eléctrico de 38.000 fogares.

M√°is polo mi√ļdo, o titular da Xunta explicou que este fondo contemplar√° 3 li√Īas. A primeira destina 2,6 mill√≥ns de euros para apoiar proxectos con fins de aforro enerx√©tico e fomento do uso das enerx√≠as renovables t√©rmicas destinados a empresas, entidades sen √°nimo de lucro e administraci√≥ns p√ļblicas locais mediante concorrencia competitiva. Apoiaranse proxectos de biomasa, xeotermia, aerotermia e solar t√©rmica.

Tam√©n subli√Īou que se activar√° a segunda li√Īa, dirixida a proxectos de fotovoltaica para autoconsumo, que contar√° cun cr√©dito de 4,5 mill√≥ns de euros. No tocante √° terceira li√Īa, salientou que destinar√° 10 mill√≥ns de euros para apoios de aforro e eficiencia na industria e nos servizos.

‚ÄúCon estas medidas imos intentar rebaixar os custos enerx√©ticos de multitude de aut√≥nomos e de pequenas e medianas empresas en Galicia‚ÄĚ, conclu√≠u o presidente da Xunta.