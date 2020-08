A Xunta pon en valor a formación especializada e á medida das necesidades do tecido produtivo para a reactivación do emprego

O director xeral de Orientaci贸n e Promoci贸n Laboral, Pablo Casal, participou hoxe por videoconferencia nunha xuntanza coa Fundaci贸n Belarmino Fern谩ndez Iglesias, un colectivo afincado en Sober e no que se imparte formaci贸n vencellada 谩 hostalar铆a. Casal destacou a importancia de desenvolver programas de formaci贸n especializada e a medida das necesidades do tecido empresarial para a reactivaci贸n do emprego en Galicia.

A cualificaci贸n de calidade, segundo Casal, 茅 o cami帽o para a creaci贸n de emprego subli帽ando que a formaci贸n 茅 dinamizadora do emprego de calidade e da inserci贸n laboral da mocidade e das persoas con m谩is dificultades para atopar un emprego.

As铆, puxo en valor o modelo de formaci贸n dual e flexible no que se combina a cualificaci贸n das persoas desempregadas cun contrato de traballo, programas polos que aposta a Xunta para a reactivaci贸n do mercado laboral. Do que se trata, segundo apuntou, 茅 achegar respostas formativas a medida para o emprego, incidindo na importancia da formaci贸n on line no novo contexto marcado por un maior uso das novas tecnolox铆as.

O director xeral lembrou que a Xunta, a trav茅s da Conseller铆a de Econom铆a, Emprego e Industria, conta, en global, cun plan galego de formaci贸n que permitir谩 a cualificaci贸n de m谩is de 30.000 galegos e galegas a trav茅s de 3000 cursos.

Sinalou, as铆 mesmo, a importancia da colaboraci贸n cos concellos, entidades e empresas, xa que afirmou que a v铆a para crear emprego de calidade 茅 escoitar propostas e atender as necesidades reais e puntuais axustadas ao contexto actual.

Axenda de Emprego

O director xeral, ademais, expuxo as principais li帽as da nova Axenda de Emprego, aprobada pola Xunta de Galicia o pasado mes de xu帽o, para a recuperaci贸n do emprego de calidade. En consonancia coas directrices marcadas no Plan de reactivaci贸n econ贸mica, conta cun orzamento de 196,7M鈧, prev茅 mobilizar m谩is de 225 mill贸ns de euros a trav茅s de 30 medidas das que se beneficiar谩n m谩is de 65.000 galegos e galegas.

O obxectivo da nova folla de ruta 茅 recuperar no menor tempo posible o emprego destru铆do desde mediados do mes de marzo e restaurar a senda de crecemento que se viv铆a en Galicia antes da covid-19.

Casal explicou que os principais retos aos que se debe enfrontar o mercado laboral actual son impulsar unha transformaci贸n tecnol贸xica nas empresas a trav茅s da formaci贸n, facilitar a convivencia das diferentes formas de traballo 鈥損resencial e teletraballo鈥 garantindo a seguridade tecnol贸xica, protexer aos grupos de risco sanitario no traballo e mellorar o acceso dos traballadores e usuarios ao servizo de emprego da Administraci贸n auton贸mica.

A Xunta conf铆a con esta planificaci贸n en dar resposta 谩s necesidades dos traballadores, dos aut贸nomos e das empresas galegas a medida que evolucione a situaci贸n actual e apoialas para facilitar a transici贸n cara a un novo contexto laboral poscovid-19. Ademais, as iniciativas recollidas na nova Axenda contribuir谩n a recuperar a confianza do mercado laboral para consolidar a senda do emprego de calidade nunha Galicia competitiva.