A Xunta pon en valor o seu apoio a unha formación especializada e a medida das necesidades do tecido produtivo

O director xeral de Orientaci贸n e Promoci贸n Laboral, Pablo Casal, destacou hoxe en Ames o apoio da Xunta aos programas de formaci贸n especializada e a medida das necesidades do tecido empresarial na visita que desenvolveu ao obradoiro e ao programa integrado que o concello de Ames comparte con Bri贸n.

Casal sinalou que a cualificaci贸n de calidade 茅 o cami帽o para a creaci贸n de emprego e subli帽ou que estes programas, que se realizan en colaboraci贸n cos concellos e entidades, contrib煤en a este reto. As铆 mesmo, indicou que a formaci贸n 茅 dinamizadora do emprego de calidade e da inserci贸n laboral da mocidade e das persoas con m谩is dificultades para atopar un emprego.

No obradoiro de emprego Renova Ames-Bri贸n III est谩n a participar 20 alumnos e alumnas que se est谩n formando, ao tempo que acceden a un contrato laboral, na especialidade de montaxe e mantemento de instalaci贸ns solares fotovoltaicas. Os traballadores levar谩n a cabo a instalaci贸n de oito m贸dulos fotovoltaicos en Ames e Bri贸n. Ao finalizar o programa, os alumnos poder谩n acceder a un certificado de profesionalidade con validez en todo o Estado.

O director xeral lembrou que a Xunta desenvolve os obradoiros de emprego en colaboraci贸n cos concellos e entidades indicando, ao respecto, que a cooperaci贸n 茅 clave para a recuperaci贸n econ贸mica e a mellora do mercado de traballo. De feito, durante o desenvolvemento do obradoiro, varias empresas mostraron o seu interese por contratar a alg煤ns dos alumnos unha vez obte帽an o certificado de profesionalidade.

A Xunta est谩 a investir 22,3 mill贸ns de euros no desenvolvemento de 77 obradoiros de empregos nos que est谩n a participar m谩is de 1400 persoas sen emprego. Dos 77 programas un total de 57 son obradoiros duais que a Administraci贸n auton贸mica financia con preto de 19 mill贸ns de euros. Dentro destes, 11 est谩n centrados no eido forestal e 3 no Cami帽o de Santiago.

Programa integrado

Con respecto ao programa integrado de emprego Inserames-Bri贸n XII, un total de 100 desempregados est谩n recibindo formaci贸n e orientaci贸n ao longo de 12 meses. A iniciativa estenderase ata o pr贸ximo 31 de xaneiro de 2021 ao ampliarase a duraci贸n polo per铆odo similar ao que estivo suspendida pola pandemia. O obxectivo de inserci贸n laboral desta actividade 茅 do 40% acadando na actualidade un 20%.

Os alumnos e alumnas, neste momento, est谩n a realizar un curso de coaching e t茅cnicas de motivaci贸n para a busca de emprego e a finais de mes est谩 previsto que reciban a formaci贸n necesaria para obter un certificado de profesionalidade en atenci贸n sociosanitaria a persoas dependentes en instituci贸ns sociais.

Os participantes nos programas integrados acceden a formaci贸n en diversas especialidades, ao tempo que te帽en a oportunidade de co帽ecer t茅cnicas e as ferramentas necesarias para a busca dun emprego. Contan, ademais, cun itinerario personalizado para a s煤a inserci贸n no mercado laboral. Alg煤ns dos programas integrados tam茅n incl煤en pr谩cticas profesionais non laborais en empresas.

No estado de alarma, os programas integrados continuaron coa actividade v铆a on line coa posta en marcha dunha plataforma de teleformaci贸n no que se inclu铆u un cat谩logo de m谩is de 250 cursos, que seguir谩 en marcha ata o final do programa. Tam茅n se levaron a cabo titor铆as e sesi贸ns de asesoramento virtuais, tanto individuais como grupais.

A Xunta desenvolve na actualidade 46 programas integrados cun investimento de m谩is de 10,5 mill贸ns de euros dos que 2 mill贸ns res茅rvanse para programas espec铆ficos para mulleres. En total, poder谩n beneficiarse 4600 persoas sen emprego.

A Conseller铆a de Econom铆a, Emprego e Industria conta, en global, cun plan galego de formaci贸n que permitir谩 a cualificaci贸n de m谩is de 30.000 galegos e galegas a trav茅s de 3000 cursos.